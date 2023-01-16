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«Зимний университет» стартует 16 января в БГУ

16 января 2023 07:26
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Новости Беларуси. «Зимний университет» 16 января начнет работу в БГУ. Это традиционная образовательная программа, которая объединит школьников, студентов, магистрантов и аспирантов, независимо от места учебы и проживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зимний университет» стартует 16 января в БГУ-1

Ведь занятия пройдут в онлайн-формате. После регистрации на Образовательном портале БГУ можно выбрать интересующие дисциплины. Всего в списке их 10. Выпускники «Зимнего университета» получат сертификаты о его окончании. Произойдет это 4 февраля.

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# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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