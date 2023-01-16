«Зимний университет» стартует 16 января в БГУ

Новости Беларуси. «Зимний университет» 16 января начнет работу в БГУ. Это традиционная образовательная программа, которая объединит школьников, студентов, магистрантов и аспирантов, независимо от места учебы и проживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь занятия пройдут в онлайн-формате. После регистрации на Образовательном портале БГУ можно выбрать интересующие дисциплины. Всего в списке их 10. Выпускники «Зимнего университета» получат сертификаты о его окончании. Произойдет это 4 февраля.