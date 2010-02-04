Зимние опасности поджидают нас на каждом шагу!

Временное повышение температуры в Беларуси лишь привело к новым проблемам. Из-за гололедицы количество обратившихся в травмопункты увеличилось в два раза. Переломы и растяжения теперь самые популярные диагнозы. В такие зимние дни существует и еще одна опасность для городских жителей – метровые сосульки. И увернуться от их падения практически невозможно.

Преподаватель университета Александр Прудило уже вторую неделю не выходит из квартиры. Причина банальна – поскользнулся, упал, гипс. Незапланированный отдых внес серьезные изменения в рабочий график. Отложены десятки важных встреч и выступлений. Полностью остановлена и научная деятельность.

Александр Прудило, преподаватель Гродненского государственного медицинского университета:

– Меня пригласили в центр научно-технической информации прочитать публичную лекцию. Лекцию пришлось отменить и срочно искать другого специалиста.

В эти дни многим пришлось внести коррективы в свои планы. Виной всему повышение температуры и, как следствие, гололед. Все травмопункты работают на пределе возможностей. Очередь к врачам не исчезает круглые сутки.

Дмитрий Рыбин, пострадавший:

– Дороги скользкие. Шел, поскользнулся, неудачно ногу поставил…

Мария Савина, пострадавшая:

– Вышла с магазина по ступенькам. Медленно шла, не бежала. Ноги поехали, я упала.

Итог таких прогулок у всех один и тот же. Гипс и больничный.

Александр Авдейчик, врач-травматолог Больницы скорой медицинской помощи Гродно:

– Поток травматологических больных увеличился почти вдвое. И в основном большое количество пенсионеров. Как правило, травмы тяжелые. В большинстве случаев, это переломы шейки бедра, переломы в тазобедренном суставе и, естественно, голеностопе.

Павел Ленец, заведующий травматологическим отделением Больницы скорой медицинской помощи Гродно:

– В среднем в сутки принимается не меньше 100 первичных пациентов.

Метровые сосульки, свисающие с крыш домов над тротуарами не менее опасны, чем гололед. Увернуться от падения сосульки практически невозможно. В Гродно такие участки отгораживают специальной лентой и вешают предупреждающие надписи. Однако, защитить от травмы они не в состоянии. Когда ледяная глыба падает с 10 метровой высоты, ее осколки разлетаются на несколько метров.

В городах коммунальные службы пытаются бороться с ледяной угрозой. Чего не скажешь о сельской местности. Жители деревень по старинке сами избавляются от сосулек с помощью палки.

Мария Шандроха, жительница д. Каменная Русота Гродненского района:

Уже лет 20 у нас нет таких больших сосулек. Есть маленькие, ну каждый хозяин старается их сбить палкой.

Говорить о мерах безопасности в таких случаях не приходиться. По закону, следить за этим обязаны местные власти, сельсоветы. Правда, в помощи здесь не отказывают, вот только сельчане не спешат за ней обращаться.

Франц Ровба, председатель Путришковского сельисполкома Гродненского района:

– Ни одного обращения в сельсовет от одиноких людей, инвалидов и ветеранов не было. Если будет какая-нибудь просьба, то у нас местное хозяйство всегда отзывается, помогает.

Следить за собственной безопасностью в первую очередь должны сами жители. В гололед, советуют медики, нужно быть максимально внимательным и ограничить походы на улицу. А так же – одеваться потеплее и не злоупотреблять алкоголем.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненская область.