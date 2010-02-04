Зимние опасности поджидают нас на каждом шагу!

Преподаватель университета Александр Прудило уже вторую неделю не выходит из квартиры. Причина банальна – поскользнулся, упал, гипс. Незапланированный отдых внес серьезные изменения в рабочий график. Отложены десятки важных встреч и выступлений. Полностью остановлена и научная деятельность.
Александр Прудило, преподаватель Гродненского государственного медицинского университета:
– Меня пригласили в центр научно-технической информации прочитать публичную лекцию. Лекцию пришлось отменить и срочно искать другого специалиста.
В эти дни многим пришлось внести коррективы в свои планы. Виной всему повышение температуры и, как следствие, гололед. Все травмопункты работают на пределе возможностей. Очередь к врачам не исчезает круглые сутки.
Дмитрий Рыбин, пострадавший:
– Дороги скользкие. Шел, поскользнулся, неудачно ногу поставил…
Мария Савина, пострадавшая:
– Вышла с магазина по ступенькам. Медленно шла, не бежала. Ноги поехали, я упала.
Итог таких прогулок у всех один и тот же. Гипс и больничный.
Александр Авдейчик, врач-травматолог Больницы скорой медицинской помощи Гродно:
– Поток травматологических больных увеличился почти вдвое. И в основном большое количество пенсионеров. Как правило, травмы тяжелые. В большинстве случаев, это переломы шейки бедра, переломы в тазобедренном суставе и, естественно, голеностопе.
Павел Ленец, заведующий травматологическим отделением Больницы скорой медицинской помощи Гродно:
– В среднем в сутки принимается не меньше 100 первичных пациентов.
Метровые сосульки, свисающие с крыш домов над тротуарами не менее опасны, чем гололед. Увернуться от падения сосульки практически невозможно. В Гродно такие участки отгораживают специальной лентой и вешают предупреждающие надписи. Однако, защитить от травмы они не в состоянии. Когда ледяная глыба падает с 10 метровой высоты, ее осколки разлетаются на несколько метров.
В городах коммунальные службы пытаются бороться с ледяной угрозой. Чего не скажешь о сельской местности. Жители деревень по старинке сами избавляются от сосулек с помощью палки.
Мария Шандроха, жительница д. Каменная Русота Гродненского района:
Уже лет 20 у нас нет таких больших сосулек. Есть маленькие, ну каждый хозяин старается их сбить палкой.
Говорить о мерах безопасности в таких случаях не приходиться. По закону, следить за этим обязаны местные власти, сельсоветы. Правда, в помощи здесь не отказывают, вот только сельчане не спешат за ней обращаться.
Франц Ровба, председатель Путришковского сельисполкома Гродненского района:
– Ни одного обращения в сельсовет от одиноких людей, инвалидов и ветеранов не было. Если будет какая-нибудь просьба, то у нас местное хозяйство всегда отзывается, помогает.
Следить за собственной безопасностью в первую очередь должны сами жители. В гололед, советуют медики, нужно быть максимально внимательным и ограничить походы на улицу. А так же – одеваться потеплее и не злоупотреблять алкоголем.
Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненская область.