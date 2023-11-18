Зима «встаёт на ноги». Народные приметы на ноябрь

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 21 ноября – Михаил Архангел, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе было принят говорить: «Михайло мосты мостит». Коли иней в этот день – жди больших снегов, а коли день зачнется туманом – быть ростепели.

22 ноября – Матрена зимняя, Матренин день. С этого дня зима встает на ноги, налетают морозы. «Ноябрь мосты мостит, зима морозы кует». На Матрену наблюдать иней на деревьях – к морозам, коли на Матрену туман – жди оттепели.

23 ноября – Родион и Ераст. «Придет Родион – возьмет зима мужика в полон. Со святого Ераста жди ледового наста» – говорили наши предки.