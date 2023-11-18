Зима «встаёт на ноги». Народные приметы на ноябрь
К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 21 ноября – Михаил Архангел, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе было принят говорить: «Михайло мосты мостит». Коли иней в этот день – жди больших снегов, а коли день зачнется туманом – быть ростепели.
22 ноября – Матрена зимняя, Матренин день. С этого дня зима встает на ноги, налетают морозы. «Ноябрь мосты мостит, зима морозы кует». На Матрену наблюдать иней на деревьях – к морозам, коли на Матрену туман – жди оттепели.
23 ноября – Родион и Ераст. «Придет Родион – возьмет зима мужика в полон. Со святого Ераста жди ледового наста» – говорили наши предки.
24 ноября – Федор Студит. «Со Студита стужа, что ни день, то хуже». С этого дня стоило готовиться к наступлению основательных холодов и даже морозов.
Погода морозная, местами снег. Прогноз синоптиков по областям Беларуси с 20 по 26 ноября читайте здесь.