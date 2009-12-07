Зима придет в Беларусь к выходным

Погода в Беларуси постепенно настраивается на зимний лад: дожди сменяются мокрым снегом, но температурный фон пока на 2-4 градуса превышает климатическую норму.

В первой половине текущей недели под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы, и влажных воздушных масс атлантического происхождения во многих районах страны пройдут мокрый снег и дождь. Местами ожидается туман и слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица, передает БЕЛТА.

Температура воздуха в предстоящие сутки, 8 декабря, составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, в Брестской области в дневные часы будет до +6 градусов.

В среду, 9 декабря, температурный фон существенно не изменится: ночью ожидается от -3 до +3 градусов, днем — от -2 до +4 градусов.

Во второй половине текущей недели на территорию Беларуси постепенно начнет распространяться более холодный воздух со Скандинавских стран. С ростом атмосферного давления местами пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер северо-западный умеренный. В ночь на пятницу, 11 декабря, по северо-востоку прогнозируется до 8 градусов мороза, днем — от -3 до +3 градусов.

К выходным синоптики обещают по-настоящему зимнюю погоду. Правда, при довольно высоком фоне атмосферного давления небольшой снег ожидается лишь в отдельных районах страны. На дорогах местами гололедица. Ночью будет подмораживать до 3-8 градусов ниже нуля, а кое-где при прояснениях — до -10 градусов. Дневная температура не превысит 1-7 градусов мороза.