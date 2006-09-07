Зима нагрянет - врасплох не застанет

Под таким негласным девизом городские службы готовятся к холодам. Не за горами начало отопительного сезона. 1 сентября городские школьники получили новые учебники, а ЖЭСы - паспорта готовности к работе в зимний период. Работа по ремонту и замене тепломагистралей завершится к октябрю.На долю коммунальщиков выдался экстремальный год. Зимой - крещенские морозы, летом - самый дождливый август за сто лет. Но они привыкли надеяться на лучшее, а готовится к худшему. В этом году работа шла без сбоев. Специалисты заменили 48 километров сетей на 87 участках города. Также без сбоев за пять дней в октябре планируют включить отопление - по 20% домов ежедневно. Памятуя о "недогреве" некоторых районов прошлой зимой, сейчас специалисты проводят корректировку подачи тепла и графиков давления.