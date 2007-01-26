"Зима - экзаменатор строгий!"

Под таким девизом в Беларуси 26 января проходит Единый день безопасности дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции страны отправились в трудовые коллективы, детские сады и школы, где выступят с лекциями по безопасному поведению на дороге в зимних условиях. Ряд профилактических мероприятий проходит и на автотрассах страны.

Между тем, по прогнозам синоптиков, зимняя погода в Беларуси сохранится до конца января. Температура воздуха будет до 10 градусов мороза. На дорогах местами гололедица. В предстоящие выходные республика останется под влиянием холодных воздушных масс, поступающих со Скандинавского полуострова. Временами ожидается метель. Ночью столбик термометра опустится до 17 градусов мороза. Днем - до -8 -12.