В Минске собрались участники республиканской акции "Жыву ў Беларус_ _ тым ганаруся". Она стартовала в феврале прошлого года и продлится по май 2008-го. Акция включает отдельные конкурсы по созданию комплексных природно-культурных, информационных карт-схем малой родины, родного края, по разработке новых экскурсионных и туристских маршрутов, конкурсы любительских видеофильмов, фотографий, рисунков о родном крае. Открытие слета пройдет на географическом факультете БГУ, а завтра слет продолжит работу в Национальной библиотеке Беларуси.