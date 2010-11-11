Жюри «Лістападзіка-2010»: Немецкая кинолента «А вот и Лола» - лучший фильм для детей

11 ноября на закрытии Международного фестиваля детского и юношеского кино «Лістападзік-2010» назвали победителей. Гран-при получила польская картина «Волшебное дерево».

Кроме того в этом году жюри учредило несколько специальных призов. «За лучшую детскую роль» и «лучший фильм для детей». Всего в конкурсной программе участвовали шесть картин из разных стран.

Всю неделю здесь были не детские аншлаги. Но «Пионеру» не привыкать. «Лістападзік» 12 по счету, но первый – в мини-формате. За Гран-при международного фестиваля детского и юношеского кино боролись всего шесть картин. Впервые ленты ориентированы исключительно на младших школьников.

Виктория Лукина, председатель жюри международного фестиваля детского и юношеского «Лістападзік»:

Не секрет, что нынешнее коммерческое кино является кинопопкорном, Макдональдом для детей. Поэтому кроме этого хотелось бы, что бы дети чему-то обучались. Фильмы, которые были включены в программу они замечательны, потому что они обучают таким нравственным ценностям.

Жюри вручило сразу несколько специальных призов. Награда «За лучшую детскую роль» досталась актеру из Индии, а ленту «А вот и Лола» из Германии критики назвали лучшим фильмом для детей. Гран-при фестиваля в этом году уедет в Польшу к режиссеру Малежко за кино «Волшебное дерево», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Веслав Романовский, сотрудник посольства Республики Польша в Республике Беларусь:

Для кино молодой зритель – самый главный зритель. Поэтому думаю, что на следующем фестивале в Минске будет побольше и польских фильмов, и европейских фильмов. И, может, появятся совместные проекты.

Пока награждали за детские фильмы, взрослые оказались на финише. В конкурсной программе – российская лента «Обратное движение». Дебютная режиссерская работа Андрея Стемпковского – о матери, чей единственный сын погиб на войне. А после женщина приютила бездомного мальчика. Ленту сняли за рекордных 25 дней.

Андрей Стемпковский, режиссер фильма:

Лица совершенно свежие, новые. Ведь хороший возрастной актер к этому времени успеет сыграть много ролей. Молодого найти проще. Есть талантливые дебютанты.

Творческий экзамен в конкурсе молодого кино держала индийская картина «Взлет». Режиссер не смог приехать на презентацию. По словам критиков, лента разрушила все стереотипы об индийских картинах. Музыка – веяние Запада, герои – современная молодежь.

По сути, занавес кинофорума опустили уже 11 ноября. Весь день в минских кинотеатрах шли финальные показы художественных и документальных картин.

Утром 12 ноября члены международного жюри подведут итоги кинофестиваля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А вечером, здесь, во Дворце республики, на церемонии закрытия назовут золото, серебро и бронзу «Листопада-2010».