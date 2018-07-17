Жёлтым вазам на проспекте Независимости вернут прежний цвет

Новости Беларуси. После того, как группа минчан подготовила петицию с просьбой о возвращении вазам белого цвета, Комитет архитектуры и градостроительства незамедлительно отреагировал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ответе сказано, что покраска не была согласована. Вскоре балюстрада снова станет белой. Казалось бы, о вкусах не спорят, однако вазы и ограждения имеют историко-культурную ценность, а значит, их цвет должен быть таким, каким его видели архитекторы.