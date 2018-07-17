Жёлтым вазам на проспекте Независимости вернут прежний цвет

Новости Беларуси. После того, как группа минчан подготовила петицию с просьбой о возвращении вазам белого цвета, Комитет архитектуры и градостроительства незамедлительно отреагировал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. После того, как группа минчан подготовила петицию с просьбой о возвращении вазам белого цвета, Комитет архитектуры и градостроительства незамедлительно отреагировал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ответе сказано, что покраска не была согласована. Вскоре балюстрада снова станет белой. Казалось бы, о вкусах не спорят, однако вазы и ограждения имеют историко-культурную ценность, а значит, их цвет должен быть таким, каким его видели архитекторы.
Парк очень красивый. Но в прежнем виде, когда все было в белом цвете, было гораздо красивее. Желтый цвет очень яркий. Такой резонанс – белый низ, желтый верх – бросается очень в глаза. Не совсем красиво.