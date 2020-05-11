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Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси на три дня

11 мая 2020 10:49
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Новости Беларуси. Это был всего лишь намек на лето. В Беларуси на три дня объявлен желтый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси на три дня-1

11 мая по северо-западу страны грозы, а 12-го начинаем утепляться: ожидается резкое изменение погоды. На большей части страны пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Дискомфорт добавит и сильный порывистый ветер.

Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси на три дня-4

Синоптики предупреждают о больших разбежках в температурах вплоть до заморозков.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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