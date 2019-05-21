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Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз

21 мая 2019 11:23
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили жёлтый уровень опасности на 21 и 22 мая из-за гроз.  

Как сообщает Белгидромет, 21 мая гроза ожидается во второй половине дня в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске, вероятность осадков 60-80%. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.  

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Днём 22 мая грозы прогнозируются по всей республике. В Брестской и Гомельской областях вероятность осадков составляет 60-80%, на остальной территории страны – 30-40%.  

В среду будет переменная облачность. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью грозы ожидаются только в Брестской области.  

Ночью воздух охладится до +12… +15°C, днём потеплеет до +21… +25°С.  

Местами до +26 и чуть-чуть дождей. Синоптики рассказали о погоде на неделю  

# Погода в Беларуси # общество

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