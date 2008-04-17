Журналу "Маладосць" - 55 лет!

Его история - своеобразная летопись отечественной литературы. Издание по праву называют школой художественной и публицистической словесности, которая воспитала несколько поколений белорусских литераторов. Десятки новых имен стали известны благодаря "Маладосцi", так как журнал дает возможность молодым авторам проявить свой талант.



В 2007 году главному редактору издания Раисе Боровиковой была вручена медаль Франциска Скорины.



С юбилеем коллектив редакции журнала поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.