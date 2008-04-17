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Журналу "Маладосць" - 55 лет!

17 апреля 2008 08:09
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Его история - своеобразная летопись отечественной литературы. Издание по праву называют школой художественной и публицистической словесности, которая воспитала несколько поколений белорусских литераторов. Десятки новых имен стали известны благодаря "Маладосцi", так как журнал дает возможность молодым авторам проявить свой талант.

В 2007 году главному редактору издания Раисе Боровиковой была вручена медаль Франциска Скорины.

С юбилеем коллектив редакции журнала поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
# общество

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