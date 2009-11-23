Журналисты тоже делают политику

Минск принимает руководителей информационных агентств из стран Содружества

Исполком СНГ репортеров жалует. Ведь информационная политика в этой интеграционной структуре важна не меньше, а может даже и больше, чем экономическая в этой интеграционной структуре. И о встречах на высшем уровне в Содружестве независимых государств мир узнает в первую очередь именно благодаря работе репортеров, операторов и фотокорреспондентов.

Информагентства — основные поставщики новостей для радио, телевидения, газет, а все вместе они доносят решения политиков Содружества до рядовых граждан. Насколько оперативно организована эта цепочка передачи информации и насколько правдивым и соответствующим действительности окажется новость – этим вопросом задались гендиректоры информагентств.

Даурен Дияров, глава национальной компании «Казахское информационное агентство»:

Посмотрите вокруг. Мировой финансовый кризис: информация, может быть, даже являлась толчком ко всему этому. Посмотрите на конфликты во всем мире, как разные государства по-разному освещают эти события. Одно и тоже событие — и диаметрально разные точки зрения.

Геннадий Семенов и Николай Петров не пропустили ни одного саммита СНГ. Они информационное пространство Содружества заполонили своими фотоснимками. Настроение в Содружестве независимых государств фотокоры улавливают по улыбке и по взгляду президентов. Даже когда главы государств молчат, и потому журналистам писать нечего, фотографы работают: мимика, выражение лица иногда даже могут стать большей новостью, нежели слово.

Образ СНГ, нашего постсоветского интеграционного объединения, создают и поддерживают политики. Но дело явно бы застопорилось, не будь информационщиков рядом с президентами.

Виталий Игнатенко, генеральный директор информационного агентства «ИТАР-ТАСС» (Россия):

Это такое тонкое дело – информационная поддержка, информационный фон того, что происходит на огромном пространстве СНГ. Не отставать от жизни, более того, подсказывать что-то в деятельности – это задача журналистов.

Дмитрий Жук, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства БелТА:

От того, насколько быстро и, самое главное, понятно для народа расскажем о том, что решили политики, какие решения приняты – зависит очень многое. И, кстати, одна из задач наших информагентств, Совета руководителей информагентств — не допускать искажения и дезинформации населения.

Такой форум – возможность обмена мнениями и поиск совместного наполнения информационного поля Содружества независимых государств. Сегодня в Минске обсудили подготовку общих проектов к 65-летию Победы: уже подготовили календарь и собрали всю историческую фотохронику.