Журналисты помогли найти женщину, которую покусал бешеный кот

Белорусские медики потратили на поиски несколько суток. Увидев репортаж на телевидении, и услышав объявления по радио, женщина поспешила за медицинской помощью.

Как известно, бешенство без лечения – смертельно. Инкубационный период иногда доходит до года, но бывает и всего 10 дней. Инцидент произошёл в Логойском районе. От укусов кота пострадали тогда сразу три человека. Сейчас уже все проходят курс антирабической терапии.

Светлана Кононович, заведующая отделением Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общего здоровья:

– Кошку застрелили, отвезли материал на исследование, бешенство подтвердилось. А это уже абсолютное показание к назначению специализированного антирабического лечения. Сейчас превалирует лисий тип бешенства, болеют, в основном, красные лисицы. Но в последнее время эпидемиологическая ситуация напряженная, у нас есть заболевания котов и собак.