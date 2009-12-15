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Журналисты помогли найти женщину, которую покусал бешеный кот

15 декабря 2009 15:40
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Белорусские медики потратили на поиски несколько суток. Увидев репортаж на телевидении, и услышав объявления по радио, женщина поспешила за медицинской помощью.

Как известно, бешенство без лечения – смертельно. Инкубационный период иногда доходит до года, но бывает и всего 10 дней. Инцидент произошёл в Логойском районе. От укусов кота пострадали тогда сразу три человека. Сейчас уже все проходят курс антирабической терапии.

Светлана Кононович, заведующая отделением Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общего здоровья:
– Кошку застрелили, отвезли материал на исследование, бешенство подтвердилось. А это уже абсолютное показание к назначению специализированного антирабического лечения. Сейчас превалирует лисий тип бешенства, болеют, в основном, красные лисицы. Но в последнее время эпидемиологическая ситуация напряженная, у нас есть заболевания котов и собак.

# общество

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