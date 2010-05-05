Журналистка узнала о секретном мобильном проекте Microsoft

Журналистка технического интернет-издания узнала о секретном мобильном проекте Microsoft.

Корпорация разрабатывает новую мобильную платформу под кодовым названием Menlo, которая позволит перенести ОС Windows 7 на мобильные устройства.

Основная задача платформы сводится к замене ядра ОС Windows CE (Embedded Compact), используемого в мобильных ОС Microsoft Windows Mobile и Phone 7, на ядро Windows NT, которое применяется в современных ОС Windows для компьютеров. Menlo также будет способствовать развитию стратегии «трех экранов» (Three Screens).

Участие в проекте в разделе «информация о себе» на сайте Microsoft Research подтвердили по меньшей мере три человека. Руководителем проекта является Гэлен Хант (Galen Hunt), который также возглавляет работу над экспериментальной ОС Singularity.

Согласно информации, опубликованной на личной странице Ханта на сайте LinkedIn, Menlo является одним из крупнейших кросс-платформенных проектов в истории Microsoft Research. Он включает элементы проектирования операционных систем, изучения взаимодействия ОС с пользователем и исследования приложений. При этом разработчики фокусировали свое внимание на будущем компьютерных технологий, когда мобильные устройства будут выполнять функцию основных компьютеров.

Фоли собирала информацию о проекте в течение нескольких месяцев. Microsoft пока официально не комментирует цели и задачи, которые стоят перед разработчиками мобильной платформы, пишет Lenta.ru.