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Журналист пригрозил устроить взрыв на жеребьевке ЧМ-2010

04 декабря 2009 16:41
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Напомним, жеребьевка чемпионата мира по футболу 2010 года состоится 4 декабря в Кейптауне.

Журналист позвонил по телефону (куда именно – не уточняется) и сказал, что у него в сумке находится взрывное устройство, после чего повесил трубку, сообщает lenta.ru со ссылкой на сайт британской газеты The Times.

Полиции удалось установить личность звонившего, который вскоре был задержан. Имя журналиста не сообщается, известно лишь, что он не из ЮАР. Полицейские на время закрыли вход для прессы в здание, где пройдет жеребьевка, и обыскали здание. После того, как бомбу не обнаружили, здание вновь открыли для посетителей.

# общество

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