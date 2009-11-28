Журнал Time назвал это десятилетие худшим в современной истории

Издание указывает, что за первые десять лет произошло большое число событий, крайне негативно повлиявших на жизнь как американцев, так и людей в других странах.

Начало неприятностям XXI века, по мнению авторов Time, положила невнятная ситуация на президентских выборах в США в 2000 году. Тогда, при так до конца и невыясненных обстоятельствах победу с минимальным перевесом голосов в штате Флорида одержал Джордж Буш-младший. Причем, как утверждают аналитики, этому мог способствовать бывший тогда губернатором штата брат президента Джеб Буш.

Далее, уже в 2001 году одно за другим последовали два трагических события — теракты 11 сентября 2001 года в США и вторжение войск коалиции в Афганистан. В 2003 году американская администрация приняла решение о вторжении в Ирак. Это событие изменило в худшую сторону жизни миллионов людей не только на Ближнем Востоке, но и в США, отмечает Time.

В декабре 2004 года произошло страшное цунами в Юго-Восточной Азии, когда в течение нескольких часов погибли порядка 200 тыс человек, а выжившие остались без крова и средств к существованию. Следующим в перечне идет еще одно стихийное бедствие — ураган «Катрина», потрясший в 2005 году Соединенные Штаты.

«Самым неприятным» событием 2008 года, по версии журнала, был признан разразившийся в США и затронувший все страны мира экономический кризис. Немного позже в этом же году рухнула крупнейшая в мире финансовая «пирамида», созданная «мошенником века» Бернардом Мэдоффом. В результате аферы пострадали не только частные лица, но и банки других государств.

Без привязки к конкретной дате к числу худших событий десятилетия Time относит серьезные проблемы американского автомобилестроения, когда объявили о банкротстве и попросили государственной помощи сразу два кита автопрома США — GM и Crysler, а десятки тысяч человек в США остались без работы.

На последнее место в список «худших событий» начала века помещена тюрьма на военной базе США Гуантанамо. Скандалы вокруг нее нанесли серьезный ущерб имиджу Соединенных Штатов в мире, пишет NEWSru.com.