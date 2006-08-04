Жорес Алфёров снят с поста председателя Ученого совета Физико-технического института имени Иоффе

3 августа некоторые российские СМИ сообщили о сенсационном увольнении Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова с поста председателя Ученого совета Физико-технического института имени Иоффе. Прозвучала информация и о том, что учёный якобы переводит активы института на баланс Петербургского образовательного центра, которым руководит.

Члены совета предпочли отдать это кресло директору института, Андрею Забродскому. Впрочем, он три года назад уже сменил Алфёрова на директорском посту.

По словам лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова, уроженца Беларуси, представить, что он действует против своего родного института, в котором работает уже 54 года, сложно.

Как рассказал Андрей Забродский газете "Известия", ему пришлось делать выбор между научным долгом и любовью к великому ученому.

Алфёров, по информации газеты, вскоре может лишиться еще и поста научного руководителя института.

