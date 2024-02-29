Жодинский завод по производству мебели выпустил импортозамещающую линейку сантехнических изделий

Высокое качество и экологичность – вот что отличает белорусскую продукцию от зарубежных аналогов. В условиях сложившейся экономической обстановки, многие отечественные предприятия держат курс на импортозамещение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В их числе и Жодинский завод по производству мебели для ванных комнат. Сырье для изделий здесь используют преимущественно белорусское. Что позволяет предприятию конкурировать на мировом рынке? Узнала Алеся Иванова.

Сегодня предприятие – одно из немногих освоивших выпуск мебели с гнутыми фасадами. А также единственное в Беларуси производит ванны из искусственного мрамора. Что позволяет компании быть конкурентоспособной не только на внутреннем, но и внешнем рынке.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сегодня предприятие выпускает более тысячи наименований продукции – это тумбы, пеналы, зеркальные шкафы, ванны и умывальники различного назначения, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Половина товаров, как правило, отправляется на экспорт, а другая половина – удовлетворяет внутренний спрос. К слову, по сравнению с прошлым годом объемы выпускаемой продукции увеличились более чем на 30 %.

Евгений Волков, заместитель директора предприятия:

Объемы производства мебели для ванных комнат – чуть более 2 000 единиц изделий в месяц. Сантехники – более 1 000. В последние годы объем экспорта у нас вырос. В первую очередь у нас вырос экспорт в Российскую Федерацию.