Прямой эфир

Жодинский завод по производству мебели выпустил импортозамещающую линейку сантехнических изделий

29 февраля 2024 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Высокое качество и экологичность – вот что отличает белорусскую продукцию от зарубежных аналогов. В условиях сложившейся экономической обстановки, многие отечественные предприятия держат курс на импортозамещение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В их числе и Жодинский завод по производству мебели для ванных комнат. Сырье для изделий здесь используют преимущественно белорусское.

Что позволяет предприятию конкурировать на мировом рынке? Узнала Алеся Иванова.

Жодинский завод по производству мебели выпустил импортозамещающую линейку сантехнических изделий-1

Сегодня предприятие – одно из немногих освоивших выпуск мебели с гнутыми фасадами. А также единственное в Беларуси производит ванны из искусственного мрамора. Что позволяет компании быть конкурентоспособной не только на внутреннем, но и внешнем рынке.

Жодинский завод по производству мебели выпустил импортозамещающую линейку сантехнических изделий-4

Алеся Иванова, корреспондент:
Сегодня предприятие выпускает более тысячи наименований продукции – это тумбы, пеналы, зеркальные шкафы, ванны и умывальники различного назначения, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Половина товаров, как правило, отправляется на экспорт, а другая половина – удовлетворяет внутренний спрос. К слову, по сравнению с прошлым годом объемы выпускаемой продукции увеличились более чем на 30 %.

Жодинский завод по производству мебели выпустил импортозамещающую линейку сантехнических изделий-7

Евгений Волков, заместитель директора предприятия:
Объемы производства мебели для ванных комнат – чуть более 2 000 единиц изделий в месяц. Сантехники – более 1 000. В последние годы объем экспорта у нас вырос. В первую очередь у нас вырос экспорт в Российскую Федерацию.

Жодинский завод по производству мебели выпустил импортозамещающую линейку сантехнических изделий-10

Кроме того, продукцию завода можно встретить в Казахстане, Азербайджане и Германии. А чтобы удовлетворить спрос в том числе и белорусских потребителей, предприятие постоянно модернизируют.

Подробности в сюжете.

# Предприятия Беларуси # общество # Алеся Иванова

Другие новости рубрики

Все новости
В Минском зоопарке из спячки вышел медведь Тристан: пока он гуляет только в хорошую погоду и после еды
29 февраля 2024 17:33

В Минском зоопарке из спячки вышел медведь Тристан: пока он гуляет только в хорошую погоду и после еды

Здесь начинается белорусское гостеприимство! Таможенный пост «Варшавский мост» отмечает юбилей
29 февраля 2024 17:33

Здесь начинается белорусское гостеприимство! Таможенный пост «Варшавский мост» отмечает юбилей

Количество обращений граждан в Минске снизилось на 9%
29 февраля 2024 17:26

Количество обращений граждан в Минске снизилось на 9%