ЖКХ: с чем сталкиваются граждане и когда закончатся их хождения по мукам?

Новости Беларуси. Проблемами ЖКХ сегодня занимаются не только власти на местах или народные избранники. Тема совершенствования работы сферы жилищно-коммунального хозяйства на неделе была снова в центре внимания. Рабочая группа по этим вопросам продолжает выявлять имеющиеся нарушения и вносить предложения по их устранению.

Например, только лифтов по всей стране надо заменить порядка 15 тысяч. Некоторые из них используются уже три десятилетия. Замена одного обойдется в 450 миллионов. Оптимизировать предлагают также диспетчерскую систему.

Впрочем, лифты — не единственная проблема в отечественном ЖКХ. Тема близка каждому жителю страны, свои предложения и замечания по работе ждет официально созданная рабочая группа, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

То, к чему здесь приложилась рука мастера, называется капремонтом. Краски, чтобы освежить подъезд, хватило только до второго этажа. Но если по стенам прошлись по верхам, то о замене почтовых ящиков, которые висят здесь с момента сдачи дома, и вовсе не думали. Одним словом, ремонт сделали, а о вкусах не спорили. Но и по счетам, справедливости ради заметим, жильцы не платили. Ремонт сделали за средства ЖЭСа. А вот свести счеты со службой за услугу уборки подъезда здесь проблема.

Алексей Емельянов:

До этого работала здесь пожилая женщина дворником. Она исполняла свои обязанности добросовестно. Всегда был почищен снег, в подъездах всегда было чистою, то есть она 2 раза в неделю делала влажную уборку.

От того, что теперь на уборку сюда не приходят по расписанию, суммы в жировках не меняются. Хотя просят с каждой квартиры немного - по 500 рублей. Периодически, рассказывает Алексей, сюда заглядывает бригада рабочих и наводит лоск в подъезде. Но тут, уверяет, дело не в плохом исполнении должностных обязанностей или большом интервале между уборками.

Алексей Емельянов:

Дело в том, что здесь в подъезде пускай 5-6 квартир с постоянными жильцами, остальные сдаются. Мне недавно пришлось к ним обратиться - выбило автомат по счетчикам. То есть оперативно, в течение получаса, пришли люди и сделали.

Сказать, что ЖЭС совсем не работает, тоже не скажешь. Во дворе видны свежие следы грабель и, если уж совсем вдаваться в детали, то многие вещи совершенно объективно расскажут: место общего пользования здесь многим до лампочки.

Валентина Железная, корреспондент СТВ:

Зато жильцы этого дома в свете. И не только белого дня. На часах 11:20. А счетчики так и продолжают мотать киловатты. И если мы выключим свет, то темно в подъезде не станет.

Тем временем напрашиваемся в гости к ЖЭСу. Мастера на участке мы не нашли, зато застали, как ее подчиненные в поте лица борются за чистоту.

Работник ЖЭСа:

У нас в бригаде только 5 человек. Мы в своих домах не успеваем делать. (А кто обслуживает Васнецова, 8?). А он бесхозный. Там никого нету.

Тем временем, в электронных жалобных книгах, которые теперь есть на сайте каждого ЖРЭО, в основном претензии. Где-то затягивают сроки капремонта, кто-то ждет сантехника третий день, у кого-то не вывозят мусор. Вот у Тамары, жительницы Минска, сломался кран.

Тамара Саковская:

Вот видите, кран. Я его закрываю, а вода все равно течет.

Еще чуть-чуть и хозяйка будет платить совсем по другим тарифам. Кран-то подтекает. А потом, если вовремя не починить, горячую воду и вовсе придется перекрыть. Уже по опыту, считать деньги женщина умеет. К тому же, с тех пор, как в ее квартире установили счетчики, к воде исключительно холодный расчет. Потому сразу звонок в ЖЭС.

Деталей, как оказалось, в арсенале сантехника нет. Держать целый склад, объясняют в ЖЭСе, никто не будет.

Кирилл Мисуно, заместитель директора ЖРЭО Октябрьского района Минска:

Смесители и разная арматура, она разная в каждой квартире. Универсального нет. Поэтому знать, что в какой квартире надо, мы не можем. Магазинов и рынков достаточно. Это собственность жителя. Он имеет полное право менять или не менять. Работы выполнять - это за нами.

А вот у Андрея Владимировича и всех его соседей проблема с душком. Уже 5 лет буквально утопают в ней, но все так и держится на плаву.

Андрей Касперович:

Даю заявки периодически, чуть ли не каждый месяц, что течет канализация. Запах стоит. Жить невозможно.

Ольга Кравченко:

Я недавно вышла, сидел сантехник. Он говорит: я один не могу ничего сделать.

Кому «накапать», чтобы быт в конце концов вылился в привычное русло, уже и не знают. Жильцы устали обивать пороги ЖЭСа и писать письма в вышестоящие инстанции.

Андрей Касперович:

Они устраняют и тут же пишут отписки, что все устранено. Произведена дезактивация.

Тем временем, спросить, когда же можно будет вздохнуть свободно, Андрей Владимирович отправляется в ЖЭС. На рабочем месте застали мастера участка. Но кто жильцам бросит спасательный круг, мы так и не узнали. С диспетчером уже позже общались через закрытую дверь.

А вот у Юлии Петровны дверь нараспашку с тех пор, как в ее квартире похозяйничали мастера коммунальной службы. Женщина заказала ремонт комнаты и всего за 4 дня интерьер изменили до неузнаваемости.

За услуги ЖЭСу Юлия Петровна заплатила около 2,5 миллионов. И осталась довольна ценой, качеством и временем. К тому же хорошо знала, с кем придется иметь дело. Несколько лет назад те же мастера ей переклеили кухню. А теперь женщина планирует ремонт еще одной комнаты.

Разобравшись с каждой ситуацией каждого нашего героя напрашивается только один вывод: как, когда и решится ли в принципе бытовой вопрос - все зависит от конкретного человека, будь то слесарь, штукатур-маляр или директор ЖЭСа. Структура персонала и система подготовки кадров в свете постоянных нареканий на ЖКХ - один из немногих вопросов, которые уже были рассмотрены на заседаниях межведомственной группы по проблемам ЖКХ во главе с председателем Комитета госконтроля Александром Якобсоном.

Виктор Яковлев, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Многие вопросы, которые рассматривались на рабочей группе, в настоящее время легли в основу конкретных поручений. В частности, по вопросам тарифообразования рабочей группой было принято решение о том, что необходимо дальнейшее совершенствование механизма дифференцированной оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

Что конкретно изменится в системе коммунального хозяйства после обновления, как будут спрашивать за качество услуг и по каким формулам будут считать суммы в жировках? Ответы на эти и другие вопросы рабочая группа даст к концу мая.