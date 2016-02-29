ЖКХ пересчитает ошибочные тарифы и сделает жировки более информативными

Новости Беларуси. Министерство жилищно-коммунального хозяйства намерено пересчитать ошибочные тарифы и сделать жировки более информативными. Сейчас специалисты работают над этим, что бы уже в марте провести перерасчет в случаях, где будет найдено неправильное применение тарифов.

Комитет госконтроля выявил ряд случаев необоснованного завышения стоимости услуг. По данным фактам возбуждено 17 уголовных дел. Ведётся предварительное расследование. Новые коммунальные тарифы проверяют по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.