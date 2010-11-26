Жизненный путь Владимира Короткевича – от учителя сельской школы до классика белорусской литературы

Юбилейная дата у одного из самых читаемых белорусских авторов. Владимиру Короткевичу сегодня исполнилось бы 80. Уроженец Витебской области прошел путь от учителя сельской школы до классика белорусской литературы. Он умер больше четверти века назад. Но романы и повести Короткевича пользуются такой популярностью, что типографии и сегодня продолжают их издавать.

Его книги переведены на десятки языков мира, а сам он и по сей день является одним из самых читаемых наших авторов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Прозаик, поэт, драматург, публицист, критик, переводчик, сценарист и, наконец, классик белорусской литературы. Владимиру Короткевичу 26 ноября исполнилось бы 80.

«Нельзя забыть». Именно эти слова из названия его романа как никогда символичны. К 80-летию со Дня рождения Короткевича его вспоминают по всей Беларуси. Но, в первую очередь, в столице. Выставки в Национальной библиотеке и Музее истории белорусской литературы, презентация нового издания всеми любимой повести «Дикая охота Короля Стаха» сразу на четырех языках. И это – лишь малая часть.

Адам Мальдис, доктор филологических наук, профессор:

Кожны Дзень нараджэння Уладзіміра Караткевіча мы, як правіла, сустракалі ў яго доме. Шумна сустракалі. Ён любіў, калі было многа гасцей.

Его книги издавались 60-тысячными и более тиражами. За ними выстраивались небывалые толпы поклонников.

Людмила Кирюхина, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Усё, што выдавалася ў нашай краіне, захоўваецца ў нашай бібліятэцы. Сабрана рэпрэзэнтатыўная калекцыя твораў.

Короткевич не был «самородком»: немало времени отдал образованию. В музее истории белорусской литературы даже хранится его экзаменационный лист из Киевского университета, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Где все отметки – высшие.

Здесь же – письма, рукописи и личные вещи. Чего стоят только часы, рубашка и кружка, которые заядлый путешественник всегда брал с собой?

В отношении Короткевича издатели и сейчас неугомонны: работа ведется над 25-томным собранием сочинений. А ведь мастер пера был известен еще и как мастер шуточного рисунка. Его шаржам можно было бы отвести отдельную книгу.

И хоть его уже нет на «земле под белыми крыльями», литературные «колосья» Короткевича всегда «свежи». Ведь в этих книгах – история белорусской земли. А значит, интерес к ним вечен.