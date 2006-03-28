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Жизнь на селе становится удобнее

28 марта 2006 07:40
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Полным ходом идет реконструкция возрожденных в последние годы сельских домов быта.Полным ходом идет реконструкция возрожденных в последние годы сельских домов быта. В минувшем году в агрогородках открылись около сотни современных комплексных приемных пунктов. Еще 70 построят в нынешнем году. Здесь будут оказывать социально значимые услуги: парикмахерские, фото-услуги, ремонт одежды, обуви, сложной бытовой техники и телерадиоаппаратуры, ритуальные услуги. За последние годы в сфере бытового обслуживания сделано немало. Восстановить отлаженную систему, разрушенную в начале 90-х, было непросто. Особенно на селе. Теперь чтобы подстричься или отремонтировать обувь не обязательно ехать в райцентр. Лишь пятая часть от общего количества бытовых услуг приходится на долю государственных предприятий.
# общество

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