Жизнь на селе становится удобнее

Полным ходом идет реконструкция возрожденных в последние годы сельских домов быта.Полным ходом идет реконструкция возрожденных в последние годы сельских домов быта. В минувшем году в агрогородках открылись около сотни современных комплексных приемных пунктов. Еще 70 построят в нынешнем году. Здесь будут оказывать социально значимые услуги: парикмахерские, фото-услуги, ремонт одежды, обуви, сложной бытовой техники и телерадиоаппаратуры, ритуальные услуги. За последние годы в сфере бытового обслуживания сделано немало. Восстановить отлаженную систему, разрушенную в начале 90-х, было непросто. Особенно на селе. Теперь чтобы подстричься или отремонтировать обувь не обязательно ехать в райцентр. Лишь пятая часть от общего количества бытовых услуг приходится на долю государственных предприятий.