Жизнь на пенсии: йога, восточные танцы, общение по Интернету и вождение автомобилей

Валентина Петровна в свои 60 так двигает телом, что дело не стоит. В ее танцевальный клуб «Возрождение Афродиты» возродить былую прыть постоянно приходят 26 дамочек «интересного возраста».
Валентина Новикова:
Танец, который привлекает, завораживает, заинтриговывает.
Такие восточные сказки пенсионерки с легкостью воплощают в быль. Со стороны – просто изумительно. Хочется эту заводную волну и восьмерочку опробовать на себе.
Эти па вводят в заблуждение. Оказывается, здесь педагоги, экономисты, бухгалтеры, инженеры. Ну, никак не профессиональные танцоры.
Пенсионерки:
В молодости работали, растили детей, а сейчас танцуем.
Мы успеваем и борщ сварить, и пироги испечь, и потанцевать сходить.
Были зажаты в своей прошлой жизни, а теперь выплескиваем свои эмоции.
Молодые тут не только душой, но и телом. Чудеса акробатики сходу, без разминки, продемонстрировала прабабушка Алла.
Пенсионерка:
Буду стоять как гвоздь! Я прекрасно себя чувствую в этой форме. Этому я училась два года.
63-летний экс-бухгалтер смотрит на мир вверх тормашками по три раза в неделю на занятиях по йоге и каждый день дома по 1,5 час, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Валентина Новикова:
Это очень помогает жить. Тем более мне. Тем более с моим состоянием здоровья. Я нахожусь на диализе, на подключении искусственной почки. Каждые сутки хожу на подключение почки. И, тем не менее, я умудряюсь.
А этот человек зимой и летом в одном наряде. Ни январская стужа, ни октябрьская сырость ему нипочем. Эликсир молодости 72-летний Валентин Андреевич нашел в кране.
Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность – оптималист»:
Вот это я делаю круглый год, уже более 20 лет.
Градусом по градусу. Уже 30 лет он праздники проводит без спиртного, а в будни обливается ледяной водой. Минутная водная процедура по заряду энергии приравнивается к пятикилометровому забегу или к двум часам в спортзале.
Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность – оптималист»:
Отец, шепчу тихо, нежно. Во век клянусь я тебе, что жизни своей ты не прожил, я, сын, проживу вдвойне.
Благодаря закалке и самовнушению, человек-морж планирует прожить как минимум 150 лет. Его идеал – русский хирург Федор Григорьевич Углов, который еще в 102 года оперировал и проповедовал здоровый образ жизни.
Кроме водопада из ведра в его режиме дня – обязательные упражнения. Причем на свежем воздухе и при любой погоде.
Но самое главное – позитивное программирование своего подсознания. Именно из-за сверхпамяти с нами случаются чудеса, и спустя время мы приходим к тому, что ранее нас впечатляло. Так было и с Толкачевым. Спустя десятилетия он испытал на себе методику оздоровления Порфирия Иванова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность – оптималист»:
Я с ним встречался в 49-м году. Когда он был еще молодой, мы с мамой ехали на Юг, я вышел на перрон. Я – мальчишка в трусиках, а тут стоит дядя громадный и рассказывает про мать-природу. Посмотрел на меня и сказал, что я его последователь, так как тоже в трусишках.
Пенсионеры теперь онлайн. Мировая паутина глобально «засасывает» буквально всех. За бортом современных знаний не остаются и те, кому за. На курсах для чайников аншлаг. Изучить персональный компьютер столько желающих преклонного возраста, что очередь на несколько месяцев вперед.
Елена Федоровна записалась на практические семинары, чтобы уж точно перейти в разряд продвинутых юзеров. Начинающий хакер уже освоила методом научного тыка Интернет.
Елена Шабуня:
Я тоже стала активным блогером, поэтому нам не хватает трафика. Со следующего месяца мы переходим на безлимитный трафик.
На пенсии свободное время хочется тратить на общение. В том числе и безграничное. Преодолеть все расстояния в миг поможет скайп. Другими словами, видео-звонок в режиме реального времени.
Елена Шабуня:
Я общаюсь с родственниками в Москве, с подругой, которая в штате Флорида. Еще одна подруга – в штате Коннектикут.
На других посмотреть и себя показать. С глазу на глаз можно обсудить все, что угодно.
Елена Шабуня:
У меня спрашивают, что у нас происходит. Я отвечаю, что все нормально, ничего не происходит. Обстановка спокойная, тихая. Каждый занимается своим делом.
Следующая героиня назначила встречу на обочине. 77-летняя автолюбительница умело пришпоривает своего железного коня. Таким водителям всегда – зеленый свет.
Тамара Васильевна:
За большой мой водительский стаж я не совершила ни одного ДТП.
Машина для Тамары Васильевны как член семьи. Управится со всеми делам в суетливой столице без нее просто никак. Крутит баранку она со студенчества. С тех незапамятных времен, когда авто было, скорее, роскошью, а не средством передвижения.
Тамара Васильевна:
Приезжала в сельскую местность, а ребятишки бежали и кричали: «Баба за рулем, баба за рулем!»
Когда-то давно бабуля даже была дружинницей дивизиона автоинспекции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Тамара Васильевна:
Сейчас я не имею морального права ни нарушать, ни делать какие-то противозаконные действия за рулем.
Сменив шесть авто, она пересела на маленького «японца».
Но начиналось все с двухколесной «Явы». Мотоциклы и по сей день – ее тайная страсть.
Тамара Васильевна:
Тот кайф, который ты испытываешь, когда водишь мотоцикл, может, более значимый.
Байкеры едут, и я останавливаюсь, а у меня что-то такое внутри. Даже как-то неприлично думать о таких подвигах.
И здесь как раз тот случай, когда не важно, сколько тебе лет, а главное, на сколько ты себя чувствуешь и преподносишь.