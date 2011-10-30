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Жизнь на пенсии: йога, восточные танцы, общение по Интернету и вождение автомобилей

30 октября 2011 16:50
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Долой макраме и спицы. Ломаем стереотипы. Сегодня в моде у бабушек не посиделки на лавочках с кульком семечек, а весьма бурная жизнь.

Валентина Петровна в свои 60 так двигает телом, что дело не стоит. В ее танцевальный клуб «Возрождение Афродиты» возродить былую прыть постоянно приходят 26 дамочек «интересного возраста».

Валентина Новикова

Валентина Новикова:
Танец, который привлекает, завораживает, заинтриговывает.

Такие восточные сказки пенсионерки с легкостью воплощают в быль. Со стороны – просто изумительно. Хочется эту заводную волну и восьмерочку опробовать на себе.

Пенсионерки

Пенсионерки

Пенсионерки

Эти па вводят в заблуждение. Оказывается, здесь педагоги, экономисты, бухгалтеры, инженеры. Ну, никак не профессиональные танцоры.

Пенсионерки:
В молодости работали, растили детей, а сейчас танцуем.

Мы успеваем и борщ сварить, и пироги испечь, и потанцевать сходить.

Были зажаты в своей прошлой жизни, а теперь выплескиваем свои эмоции.

Молодые тут не только душой, но и телом. Чудеса акробатики сходу, без разминки, продемонстрировала прабабушка Алла.

Пенсионерка

Пенсионерка

Пенсионерка:
Буду стоять как гвоздь! Я прекрасно себя чувствую в этой форме. Этому я училась два года.

63-летний экс-бухгалтер смотрит на мир вверх тормашками по три раза в неделю на занятиях по йоге и каждый день дома по 1,5 час, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 
Валентина Новикова:
Это очень помогает жить. Тем более мне. Тем более с моим состоянием здоровья. Я нахожусь на диализе, на подключении искусственной почки. Каждые сутки хожу на подключение почки. И, тем не менее, я умудряюсь.

А этот человек зимой и летом в одном наряде. Ни январская стужа, ни октябрьская сырость ему нипочем. Эликсир молодости 72-летний Валентин Андреевич нашел в кране.

Валентин Толкачев

Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность – оптималист»:
Вот это я делаю круглый год, уже более 20 лет.

Градусом по градусу. Уже 30 лет он праздники проводит без спиртного, а в будни обливается ледяной водой. Минутная водная процедура по заряду энергии приравнивается к пятикилометровому забегу или к двум часам в спортзале.

Валентин Толкачев

Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность – оптималист»:
Отец, шепчу тихо, нежно. Во век клянусь я тебе, что жизни своей ты не прожил, я, сын, проживу вдвойне.

Благодаря закалке и самовнушению, человек-морж планирует прожить как минимум 150 лет. Его идеал – русский хирург Федор Григорьевич Углов, который еще в 102 года оперировал и проповедовал здоровый образ жизни.

Кроме водопада из ведра в его режиме дня – обязательные упражнения. Причем на свежем воздухе и при любой погоде.

Но самое главное – позитивное программирование своего подсознания. Именно из-за сверхпамяти с нами случаются чудеса, и спустя время мы приходим к тому, что ранее нас впечатляло. Так было и с Толкачевым. Спустя десятилетия он испытал на себе методику оздоровления Порфирия Иванова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность – оптималист»:
Я с ним встречался в 49-м году. Когда он был еще молодой, мы с мамой ехали на Юг, я вышел на перрон. Я – мальчишка в трусиках, а тут стоит дядя громадный и рассказывает про мать-природу. Посмотрел на меня и сказал, что я его последователь, так как тоже в трусишках.

Пенсионеры теперь онлайн. Мировая паутина глобально «засасывает» буквально всех. За бортом современных знаний не остаются и те, кому за. На курсах для чайников аншлаг. Изучить персональный компьютер столько желающих преклонного возраста, что очередь на несколько месяцев вперед.

Пенсионеры

Елена Федоровна записалась на практические семинары, чтобы уж точно перейти в разряд продвинутых юзеров. Начинающий хакер уже освоила методом научного тыка Интернет.

Елена Шабуня:
Я тоже стала активным блогером, поэтому нам не хватает трафика. Со следующего месяца мы переходим на безлимитный трафик.

На пенсии свободное время хочется тратить на общение. В том числе и безграничное. Преодолеть все расстояния в миг поможет скайп. Другими словами, видео-звонок в режиме реального времени.

Елена Шабуня

Елена Шабуня:
Я общаюсь с родственниками в Москве, с подругой, которая в штате Флорида. Еще одна подруга – в штате Коннектикут.

На других посмотреть и себя показать. С глазу на глаз можно обсудить все, что угодно.

Елена Шабуня:
У меня спрашивают, что у нас происходит. Я отвечаю, что все нормально, ничего не происходит. Обстановка спокойная, тихая. Каждый занимается своим делом.

Следующая героиня назначила встречу на обочине. 77-летняя автолюбительница умело пришпоривает своего железного коня. Таким водителям всегда – зеленый свет.

Тамара Васильевна

Тамара Васильевна:
За большой мой водительский стаж я не совершила ни одного ДТП.

Машина для Тамары Васильевны как член семьи. Управится со всеми делам в суетливой столице без нее просто никак. Крутит баранку она со студенчества. С тех незапамятных времен, когда авто было, скорее, роскошью, а не средством передвижения.

Тамара Васильевна:
Приезжала в сельскую местность, а ребятишки бежали и кричали: «Баба за рулем, баба за рулем!»

Когда-то давно бабуля даже была дружинницей дивизиона автоинспекции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тамара Васильевна:
Сейчас я не имею морального права ни нарушать, ни делать какие-то противозаконные действия за рулем.

Сменив шесть авто, она пересела на маленького «японца».

Тамара Васильевна

Но начиналось все с двухколесной «Явы». Мотоциклы и по сей день – ее тайная страсть.

Тамара Васильевна:
Тот кайф, который ты испытываешь, когда водишь мотоцикл, может, более значимый.
Байкеры едут, и я останавливаюсь, а у меня что-то такое внутри. Даже как-то неприлично думать о таких подвигах.

И здесь как раз тот случай, когда не важно, сколько тебе лет, а главное, на сколько ты себя чувствуешь и преподносишь.

# общество # Фотофакт

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