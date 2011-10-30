Жизнь на пенсии: йога, восточные танцы, общение по Интернету и вождение автомобилей

Долой макраме и спицы. Ломаем стереотипы. Сегодня в моде у бабушек не посиделки на лавочках с кульком семечек, а весьма бурная жизнь.

Валентина Петровна в свои 60 так двигает телом, что дело не стоит. В ее танцевальный клуб «Возрождение Афродиты» возродить былую прыть постоянно приходят 26 дамочек «интересного возраста».

Валентина Новикова:

Танец, который привлекает, завораживает, заинтриговывает.

Такие восточные сказки пенсионерки с легкостью воплощают в быль. Со стороны – просто изумительно. Хочется эту заводную волну и восьмерочку опробовать на себе.

Эти па вводят в заблуждение. Оказывается, здесь педагоги, экономисты, бухгалтеры, инженеры. Ну, никак не профессиональные танцоры.

Пенсионерки:

В молодости работали, растили детей, а сейчас танцуем.

Мы успеваем и борщ сварить, и пироги испечь, и потанцевать сходить.

Были зажаты в своей прошлой жизни, а теперь выплескиваем свои эмоции.

Молодые тут не только душой, но и телом. Чудеса акробатики сходу, без разминки, продемонстрировала прабабушка Алла.

Пенсионерка:

Буду стоять как гвоздь! Я прекрасно себя чувствую в этой форме. Этому я училась два года.

63-летний экс-бухгалтер смотрит на мир вверх тормашками по три раза в неделю на занятиях по йоге и каждый день дома по 1,5 час, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Валентина Новикова:

Это очень помогает жить. Тем более мне. Тем более с моим состоянием здоровья. Я нахожусь на диализе, на подключении искусственной почки. Каждые сутки хожу на подключение почки. И, тем не менее, я умудряюсь.

А этот человек зимой и летом в одном наряде. Ни январская стужа, ни октябрьская сырость ему нипочем. Эликсир молодости 72-летний Валентин Андреевич нашел в кране.

Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность – оптималист»:

Вот это я делаю круглый год, уже более 20 лет.

Градусом по градусу. Уже 30 лет он праздники проводит без спиртного, а в будни обливается ледяной водой. Минутная водная процедура по заряду энергии приравнивается к пятикилометровому забегу или к двум часам в спортзале.

Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность – оптималист»:

Отец, шепчу тихо, нежно. Во век клянусь я тебе, что жизни своей ты не прожил, я, сын, проживу вдвойне.

Благодаря закалке и самовнушению, человек-морж планирует прожить как минимум 150 лет. Его идеал – русский хирург Федор Григорьевич Углов, который еще в 102 года оперировал и проповедовал здоровый образ жизни.

Кроме водопада из ведра в его режиме дня – обязательные упражнения. Причем на свежем воздухе и при любой погоде.

Но самое главное – позитивное программирование своего подсознания. Именно из-за сверхпамяти с нами случаются чудеса, и спустя время мы приходим к тому, что ранее нас впечатляло. Так было и с Толкачевым. Спустя десятилетия он испытал на себе методику оздоровления Порфирия Иванова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Толкачев, председатель Белорусского общественного объединения «Трезвенность – оптималист»:

Я с ним встречался в 49-м году. Когда он был еще молодой, мы с мамой ехали на Юг, я вышел на перрон. Я – мальчишка в трусиках, а тут стоит дядя громадный и рассказывает про мать-природу. Посмотрел на меня и сказал, что я его последователь, так как тоже в трусишках.

Пенсионеры теперь онлайн. Мировая паутина глобально «засасывает» буквально всех. За бортом современных знаний не остаются и те, кому за. На курсах для чайников аншлаг. Изучить персональный компьютер столько желающих преклонного возраста, что очередь на несколько месяцев вперед.

Елена Федоровна записалась на практические семинары, чтобы уж точно перейти в разряд продвинутых юзеров. Начинающий хакер уже освоила методом научного тыка Интернет.

Елена Шабуня:

Я тоже стала активным блогером, поэтому нам не хватает трафика. Со следующего месяца мы переходим на безлимитный трафик.

На пенсии свободное время хочется тратить на общение. В том числе и безграничное. Преодолеть все расстояния в миг поможет скайп. Другими словами, видео-звонок в режиме реального времени.

Елена Шабуня:

Я общаюсь с родственниками в Москве, с подругой, которая в штате Флорида. Еще одна подруга – в штате Коннектикут.

На других посмотреть и себя показать. С глазу на глаз можно обсудить все, что угодно.

Елена Шабуня:

У меня спрашивают, что у нас происходит. Я отвечаю, что все нормально, ничего не происходит. Обстановка спокойная, тихая. Каждый занимается своим делом.

Следующая героиня назначила встречу на обочине. 77-летняя автолюбительница умело пришпоривает своего железного коня. Таким водителям всегда – зеленый свет.

Тамара Васильевна:

За большой мой водительский стаж я не совершила ни одного ДТП.

Машина для Тамары Васильевны как член семьи. Управится со всеми делам в суетливой столице без нее просто никак. Крутит баранку она со студенчества. С тех незапамятных времен, когда авто было, скорее, роскошью, а не средством передвижения.

Тамара Васильевна:

Приезжала в сельскую местность, а ребятишки бежали и кричали: «Баба за рулем, баба за рулем!»

Когда-то давно бабуля даже была дружинницей дивизиона автоинспекции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тамара Васильевна:

Сейчас я не имею морального права ни нарушать, ни делать какие-то противозаконные действия за рулем.

Сменив шесть авто, она пересела на маленького «японца».

Но начиналось все с двухколесной «Явы». Мотоциклы и по сей день – ее тайная страсть.

Тамара Васильевна:

Тот кайф, который ты испытываешь, когда водишь мотоцикл, может, более значимый.

Байкеры едут, и я останавливаюсь, а у меня что-то такое внутри. Даже как-то неприлично думать о таких подвигах.

И здесь как раз тот случай, когда не важно, сколько тебе лет, а главное, на сколько ты себя чувствуешь и преподносишь.