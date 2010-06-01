Жизнь Миска и минчан 31 мая

С 1 июня по традиции снижается поток пассажиров и сокращается количество подвижного состава на маршрутах.
Эксперты призвали Израиль прекратить блокаду Сектора Газа и провести независимое расследование инцидента.
Сейчас следователи отрабатывают различные версии и проводят весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
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