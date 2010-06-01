Прямой эфир

Жизнь Миска и минчан 31 мая

01 июня 2010 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Чем запомнился этот день минчанам – в традиционном опросе программы «Столичные подробности».На ВИДЕО.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 июня 2010 10:34

Общественный транспорт Минска переходит на летний график

Совет Безопасности ООН осудил израильских военных за нападение на «Флотилию свободы»
01 июня 2010 09:33

Совет Безопасности ООН осудил израильских военных за нападение на «Флотилию свободы»

По факту ограбления отделения банка «Москва-Минск» столичная милиция возбудила уголовное дело
01 июня 2010 08:06

По факту ограбления отделения банка «Москва-Минск» столичная милиция возбудила уголовное дело