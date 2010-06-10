Жизнь Минска и минчан 9 июня

Вот они, чудеса проектировки! Как сделать так, чтобы жители этих домов света белого не видели? Ведь растущая здесь многоэтажка, как уже привыкли говорить минчане, станет настоящим щитом.
На вопросы программы «Большой город» отвечает первый заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Алексей Мартынов.
В рамках Белорусского международного медиафорума в институте журналистики БГУ три дня проходили занятия по профессиональному мастерству.
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