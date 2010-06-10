Жизнь Минска и минчан 9 июня

Застройка города: минчане отвоевывают у многоэтажек детские площадки и парковки

Вот они, чудеса проектировки! Как сделать так, чтобы жители этих домов света белого не видели? Ведь растущая здесь многоэтажка, как уже привыкли говорить минчане, станет настоящим щитом.