Жизнь Минска и минчан 8 декабря

Прохожие сегодня получали оригинальный дополнительный аксессуар к одежде — минчане принимают поздравления ко Дню единения России и Беларуси.

В Минске открыт сезон охоты на пьяных водителей

Под прицел спецбригады передвижного наркологического пункта сегодня попали автомобилисты Партизанского района. Территория контроля трезвости – перекрёсток улиц Пулихова и Смоленской. Здесь дышать в трубочку пришлось всем проезжающим автомобилистам. К слову, промилле по нулям зафиксировали у 95% минчан, остальные тест не прошли. И в зависимости от степени опьянения, водителям пришлось пожертвовать правами либо же заплатить штраф от 15 до 35 базовых величин.

Национальные флаги, как аксессуар

Прохожие сегодня получали оригинальный дополнительный аксессуар к одежде — минчане принимают поздравления ко Дню единения России и Беларуси.

Только вместе мы большая сила – не разлей вода. Слова победоносной песни Ксюши Ситник сегодня – «в десяточку». Ведь союзу двух соседок – ровно 10 лет.

Круглую дату на улицах столицы отметили патриотической акцией. В честь праздника прохожие получили символические талисманы — ленты с изображением государственных флагов Республики Беларусь и Российской Федерации стали неотъемлемым атрибутом юбилея.

Педуниверситет поменял антураж, фасад по-новогоднему моден

Главный корпус вуза не затерялся в кулуарах принарядившейся площади Независимости. Праздничное настроение прохожим теперь создает и его яркая деталь маскарадного костюма. Огромная открытка со всем известным сюжетом из рождественской сказки еще раз анонсирует 2010 год и шлет свои поздравления сотнями разноцветных флажков.

Поиск бесплатного колючего счастья оставил зеленую красавицу без верхушки

Волка боялись – в лес не пошли. Те, кому закон не писан, выбрали короткий маршрут. Натуральную ель облюбовали во дворе по Киселева, 34. Самовольная вырубка отправила разлапистую леди во внеплановую миграцию, точнее в пенаты браконьеров. Вершки уехали, и теперь от уличной красавицы остались одни корешки.

Кстати, здесь елка была в целом ансамбле ароматных деревьев. Гарантии нет — остается лишь надеяться, что и от остальных щепки не полетят.

Столичные гимназии показали, чем подкован процесс обучения

Сегодня за круглым столом директора и экспертная комиссия в лице сотрудников Минского городского института образования составили топ-лист образцов качества знаний.

К слову, накануне педагогические коллективы из сорока городских гимназий презентовали новинки профессиональной деятельности. Творческим группам предстояло оценить уровень развития материально-технической базы, кадров и подходы к процессу обучения.

Парадом сюрпризов отметил свой десятилетний юбилей молодёжно-инвалидный клуб «Мы вместе»

Торжественный огонёк пары юных танцоров открыли под ритмы латино. После зажигательного номера виновникам праздника предложили затушить свечи на подарочном пироге.

Концертную эстафету подхватили и юные члены клуба. Со сцены центра художественного творчества Фрунзенского района прозвучали хиты в их исполнении, а самой приятной неожиданностью для организации – юбиляра стал подарок в виде ключа от нового офиса.

Этот день в истории столицы

18 лет назад Минск был признан столицей Содружества Независимых Государств, здесь же разместилась штаб-квартира СНГ.

Тогда же в Троицком предместье был открыт Литературный музей Максима Богдановича.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.