Жизнь Минска и минчан 7 октября

На здании Купаловского театра появилась огромная вешалка.

Не проскочил

На пересечении улиц Козлова и Платонова водитель «Ниссана» поторопился с манёвром и стал шлагбаумом на пути потока машин.

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Дорога на Стариновской превратилась в полосу препятствий

Наш дежурный по городу Надежда Бука по просьбе автолюбителей, которые дозвонились на горячую линию, протестировала дорожное покрытие на улице Стариновской.

Испытания автомобиль прошёл, но съёмочную группу вверх подбросило не раз. Здесь скорость выше 40 км/ч не разовьёшь, иначе – подвеску разобьёшь. Латок на дороге больше чем самих машин, а ямы режут не только глаза, но и бьют по карману.

Дорожные службы обещали загладить все неровности до 2010 года. А он не за горами.

Вместо ручек – грабли

У студентов в осеннюю пору занимательная пара. Это не субботник и даже не суббота, просто ребята решили помочь коммунальным службам. Сквер причёсывают в стиле осень. Среди помощников не было замечено ни одного женского лица – как ни странно, заняться генеральной уборкой вызвалась сильная половина человечества.

Театр начинается с вешалки

На здании Купаловского театра огромная декорация появилась не случайно. Это эмблема четвёртого Международного фестиваля «Панорама», который 7 октября дал старт дарованиям. Творческие люди подмечают метаморфозы сразу – удачная задумка дизайнеров с первого дня нашла своих поклонников.

Программу максимум грипп запустит раньше срока

По прогнозам врачей эпидемия вируса в этом году ожидается в конце декабря – начале января. Раньше пик приходился на месяц позже. Однако, хотя время «Ч» поспешит, количество заболевших предположительно не достигнет своего апогея. Штат пациентов останется на уровне прошлого года. А больничные листы будут выписывать с симптомами обычного сезонного гриппа.

– Закономерный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, который мы отмечаем каждый год, уже начался. Если в летние месяцы мы регистрировали в неделю 6-7 тысяч обращений по поводу симптомов заболевания, то сейчас оно возросло до 12-15 тысяч, но это в пределах тех уровней, которые мы регистрируем в этот период каждый год, - сказала Ирина Глинская, заведующая отделением иммунопрофилактики Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

Утренник для мамочек

С третьим, четвертым и даже восьмым новорожденным сегодня поздравили многодетных родителей. Круглый стол стал сладким уже в восемнадцатый раз. За чаепитием в домашней атмосфере мамы поделились опытом и смогли получить ответы на самые волнующие вопросы о льготах и пособиях.

Этот день в истории столицы

В 1910 году утвердили устав «О ночных дежурствах врачей».

83 года назад газета «Звезда» сообщила о том, что население Минска перешагнуло 120-тысячный рубеж.

А ровно год назад во время фестиваля Юрия Башмета были представлены 5 скрипок XVIII века, среди них – инструмент работы самого Страдивари.