Жизнь Минска и минчан 7 декабря

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Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ СТАРОГО ГОРОДА

Столичные архитекторы одобрили концепцию воссоздания исторического центра Минска. Хранилище антиквариата – точного аналога Минского замчища – появится на площади 8 марта. Основные работы развернутся вдоль Свислочи. Здесь выстроят композиционный ансамбль из трех частей: подземного музея, наземного макета древнего города 12 века и нижнего рынка. Его, кстати, построят в традициях старобелорусского кирмаша. Здесь вовсю будет идти торговля сувенирами и изделиями ремесленников. Под землей распахнет двери зал-амфитеатр на 240 мест с обходными галереями и экспозиционными витринами, на которых будут представлены самые ценные археологические находки.

«СТОЛИЧНЫЕ ПОДРОБНОСТИ» РЕШИЛИ УЗНАТЬ ИЗЛЮБЛЕННОЕ МЕСТО ПЕШИХ ПРОГУЛОК МИНЧАН

Как показал столичный опрос – минчан тянет к истории. Троицкое предместье с узкими улочками и живописной набережной манит любителей прогулок. И даже в ненастье здесь неспешно прогуливаются пары. Сегодняшний день – еще одно тому доказательство.

В ОЖИДАНИИ РЕЛЬСОВ

Трамвайные пути на Долгобродской временно превратились в бульвар. Реконструкция рельс-линии продолжится до 18 декабря. Время финиша затянулось. Но пути в столице станут единственными в своём роде. Рельсы протянутся от разворотного кольца «Тракторный завод» до Ботанической без единого стыка, на высоте 80 миллиметров.

АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ СПЕШАТ ПОЗДРАВИТЬ МИНЧАН

Из окон автобусов смотрят не пассажиры, а Дед Мороз со Снегурочкой. Сделать из транспорта яркую открытку не так уж просто. Поздравление выписывают целый рабочий день. Новогодние поздравления разъезжают по всей столице.

10 ДЕКАБРЯ МИНЧАНЕ ВПЕРВЫЕ УВИДЯТ 9 ГЛАВНЫХ ЕЛОК ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Их украсят яркие гирлянды. Что же касается праздничной иллюминации – ее впервые включат перед Рождеством и выключат только под Старый Новый год. Специалисты «Мингорсвета» подготовили несколько сюрпризов для минчан. В ярких красках нового года столица будет пребывать с 16. 00 и до 8 утра.

ТОРГОВЦЫ СОМНИТЕЛЬНЫМ ТОВАРОМ МОГУТ ОСТАТЬСЯ НИ С ЧЕМ

На совещании в Мингорисполкоме налоговая предложила конфисковывать весь товар у нелегальных продавцов. Пока что с «серых» предпринимателей взимается лишь административный штраф и полученная выручка. Но эти меры оказались неэффективными. Мест несанкционированной торговли становится все больше, а ассортимент товаров – разнообразней.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

46 лет назад сдан в эксплуатацию первый в стране электрифицированный участок Белорусской железной дороги «Минск-Олехновичи». 3 года спустя он продлен до Молодечно. В 1966 году было основано Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры. 36 лет сегодня исполняется Институту биоорганической химии Академии Наук. 7 декабря 1991 года собор на Немиге возвращен Белорусской православной церкви. Там совершен первый за последние 46 лет молебен.



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