Жизнь Минска и минчан 6 октября

Площадки для занятий экстремальными видами спорта появятся во всех районах города.

Маленькая авария с большими последствиями

Незначительное ДТП в вечерний час пик спровоцировало километровую пробку на перекрестке проспекта Независимости с улицей Янки Купалы.

Женщина за рулем «Крайслера» решила повернуть направо со второй полосы. Ее не смутило то, что по крайней правой уже двигался микроавтобус.

К счастью, никто не пострадал – водитель маршрутки успел вовремя отреагировать и «Крайслер» прошел по касательной. Тем не менее, проезжающие автомобилисты застряли в пробке на полчаса.

Вынужденное новоселье

Злостные должники за услуги ЖКХ в столице рискуют оказаться в бараках. Такое предложение вынесло «Минское городское жилищное хозяйство».

Некоторых неплательщиков просто некуда переселять и потому коммунальные службы не могут подать на них в суд. Сейчас в списках 124 кандидата на выселение. К слову, в антирейтинг попадают с задолженностью сроком в полгода

Свято место пусто все же бывает

Автомобилистов на улице Богдановича уже встречает надпись не «Добро пожаловать», а «Въезд воспрещён». За шлагбаумом ещё совсем недавно и яблоку негде было упасть: машина на машине.

Теперь железная табличка автомобилистов просит покинуть территорию, и пока квадратные метры будут менять статус, тесниться придётся за границей запрета. А чтобы принцип «паркуйся, где попало» не вошёл в привычку, метром выше всё-таки пришлось оборудовать альтернативную стоянку.

Капитальный ремонт без капитальных перемен

Улица Ангарская провалила дорожный экзамен. Задание не усвоили, и теперь время делать работу над ошибками.

Убедиться в том, что мастера-асфальтоукладчики не справились не только с программой максимум, но и программой минимум, достаточно только проехав по якобы современному покрытию. Ребристая поверхность как полоса препятствий: стыки - будто лежачие полицейские, сломанные ливнёвки – потенциально опасные зоны. Улучшать результат придётся и на старых тротуарах.

Детская площадка превратилась в ветеранский дворик

Новоиспечённый уголок отдыха уже привыкли называть декоративной мини-усадьбой. Территория сменила имидж, и теперь здесь что ни праздник, то веселье.

Живописные аллеи,романтичные беседки, удобные скамейки, скульптурные шедевры, оригинальные клумбы – настоящий отдых для души.

Роллерам и скейтбордистам будет где развернуться

Площадки для занятий экстремальными видами спорта появятсяво всех районах Минска. Примечательно, что интересы молодёжи отстояла молодёжь, наделённая депутатскими полномочиями.

Кстати, в этом месяце пройдут очередные выборы в молодёжную палату. Избирательная кампания уже набирает обороты. Сейчас юные кандидаты проводят предвыборную агитацию. В проекте участвуют ученики 8-11 классов. Конкурс среди будущих политиков - 3 человека на место. Голосование состоится 10 октября.

Французское фото с белорусскими корнями

В Национальном историческом музее открылась выставка фотографий графа Бенедикта Тышкевича. Ценная коллекция хранится в музее Нисефора Ньепса во французском городе Шалон. Высококачественные копии ценители фотоискусства могли видеть ранее лишь в Вильнюсе в 2000 году.

В экспозиции представлены редчайшие фотографии XIX века. На 86 работах изображены крестьяне Беларуси, их быт. Все кадры постановочные.

Бенедикт Тышкевич родился в Логойске, затем переехал во Францию, где полностью посвятил себя искусству фотографии.

Этот день в истории столицы

В ночь с 6 на 7 октября 1848 года минчане наблюдали редкое астрономическое явление - северное сияние.

72 года назад Минская галантерейная фабрика имени Фрунзе первой в БССР освоила производство полотняных и фасонных пуговиц.

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