Жизнь Минска и минчан 6 ноября

Жильцы дома по улице Веры Хоружей, вооружившись остроумием, ведут борьбу с нелегальными парковками. Жилой профиль выдаёт настенные перлы.

Дорожное открытие

С 7 ноября на пути своя возвращается трамвайное сообщение по мосту на Первомайской. Возобновляется двухстороннее движение для автомобильного и общественного транспорта по одному крылу дороги. За время реконструкции строители заменили балки по центральной части моста, обновили трамвайные пути и переложили коммуникации. Сейчас фронт работ перенесли на пешеходную зону и вторую половину проезжей части. Открытие же всего моста запланировано на март следующего года.

Владимир Зубович, заместитель генерального директора по строительству ГПО «Горремавтодор» Мингорисполкома:

Работы еще будут продолжаться. Но с открытым движением, поэтому у нас определенные трудности будут у строителей. Но мы не будем сдерживать движение транспорта, в зимний период в особенности.

В связи с частичным завершением реконструкции моста на Первомайской, уже завтра трамваи № 1,2 и 4 пойдут по прежним маршрутам. 7 трамвай со стороны площади Мясникова доедет до улицы Ботанической. Старым привычным маршрутом пойдет и 57 автобус, а временный маршрут №146 закрывается.

Борьба с нелегальными парковками

Жильцы дома по улице Веры Хоружей, вооружившись остроумием, ведут борьбу с нелегальными парковками. Жилой профиль выдаёт настенные перлы. Вот и думай теперь: то ли просьба, то ли анекдот?

Кстати, реакцию такая юмористичная надпись вызвала не только комичную. Табу на въезд в однобокое пространство восприняли буквально. Дворовая дискриминация иногородних, женщин и водителей-любителей отговорок в стиле «на 10 минуточек» результат все-таки возымела. Это сейчас здесь пусто, а раньше был в прямом смысле – проходной двор.

Теперь хитрые водители ищут другие автоубежища. Но здесь срок в «10 минуточек» уже приближен к реальности. Чуть больше – и на штраф-стоянку.

Участок теплотрассы как объект-инкогнито: ни паспорта, ни рабочих.

Не первый раз этот объект оказывается в центре нашего внимания, и все равно – ноль реакции. Вот картина начала октября.

Этот участок теплотрассы, скорее, напоминал пустой окоп. Но к 1 ноября от траншеи не должно было остаться и следа.

Ноябрь по календарю, а трёхметровый ров – до сих пор в ожидании чуда. Похоже, сровняет поверхность разве что ближайший снегопад. Потому как свет в конце этого тоннеля жители улицы Рокоссовского уже и не надеются увидеть. Вместо пешеходной зоны – каток с препятствиями.

Дата меняет стиль города.

7 ноября для минчан становится в этом году двойным выходным. Во-первых, красный день календаря – он же официальный повод отдохнуть. Во-вторых, суббота - а значит, финал будничной суеты. Кстати, символичный наряд для столичных проспектов уже готов.

Мастер-класс Михаила Финберга

Маэстро Финберг со своим оркестром 6 ноября выступал перед студентами Минского музыкального училища. Мастер-класс прошёл в рамках проекта «Белорусская культура – в Европе». Благодаря ему, начинающие музыканты имеют возможность лично познакомиться с композиторами, исполнителями и дирижерами, которые получили мировое признание.

Михаил Финберг, народный артист Беларуси:

Таким образом, состоялся чудесный концерт, чудесная встреча. Я очень доволен и хочу пожелать молодым исполнителям успеха. Чтобы они любили свою страну, белорусское искусство и делали все возможное, чтобы наша страна стала еще более известной во всем мире.

Закрытие ярмарочного сезона

7 ноября в последний раз развернутся торговые ряды у Дворца спорта и в спальных районах Минска. Напомним, стартовали традиционные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции 26 сентября и проходили каждые выходные. Предстоящие дни – последняя возможность в этом году пополнить свои продовольственные запасы по демократичным ценам.

Этот день в истории города

Полувековой юбилей отмечает памятник пионеру-герою Марату Казею, расположенный в одноимённом парке.

Ровно 28 лет назад были уложены первые 50 метров рельсов Минского метрополитена.

А 6 ноября 2006 года ночью столбик термометра опустился до отметки минус 13,5 градусов, побив прежний рекорд, установленный в 1914-м (минус 9,3 градуса).