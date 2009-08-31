Жизнь Минска и минчан 31 августа

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но возможно осталось незамеченным.

АВАРИЯ ИЗ-ЗА ЭПИЛЕПСИИ

ТРАНСПОРТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

И о причинах троллейбусной пробки, которую мы показывали в минувшую пятницу. Как выяснилось, на улице Железнодорожной и проспекте Дзержинского отключилось напряжение из-за повреждения двух кабелей на тяговой подстанции. Ток подавали поэтапно и в течение четырех часов троллейбусы закрыли свои больничные листы.

А с завтрашнего дня с летних каникул возвращаются резервные составы общественного транспорта. На работу по зимнему графику вернут 38 автобусов и 46 троллейбусов.

Отпускной сезон закончился сегодня и в минской подземке. Интервал между поездами уже завтра сократится до двух минут по первой линии метро и двух с половиной по второй. За один день по рельсам пропустят более тысячи составов.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Праздник первого звонка

На линейку построились школьники столицы. Море цветов и белых бантов в каждом школьном дворе. Сегодня новый учебный год встречали ученики 2-9-ых классов. На путь знаний все ступают с радостью Торжественная линейка - как увертюра к учебному году. Родители волнуются словно дети.

В этом году только в Минске за парты сядет около 180 тысяч учеников. А завтра школы столицы распахнут свои двери перед первоклашками.

Площадь Независимости временно превратилась в Поле Чудес

Отгадать слово несложно. Это «Минск». Трехметровые буквы как грибы выросли возле фонтана всего за пару часов. Алфавитную мозаику составляют по частям.

>Подарок таких масштабов столица к своему празднику получает впервые. Работа над одним словом длилась больше двух месяцев.

На проспекте Независимости открылся пляжный сезон

Почти курорт: подоконник вместо шезлонга, вместо зонтика – крыша малоэтажки. В своем месте под солнцем столичному пенсионеру не хватило разве что жары.

Сеанс воздушной терапии пришелся по вкусу не всем минчанам. Перед началом рабочей недели спешащих на работу такая картина отнюдь не вдохновляла. Любитель солнечных ванн долго не откликался и на вопросы отвечал неохотно.

Ноги торчат как раз над входом в пенсионный фонд. И как утверждают сами сотрудники госучреждения - сеансы загара у пенсионера длятся уже неделю. Но жаркое соседство их не смущает.

ЗЕЛЕНЫЙ ДЕСАНТ МЕНЯЕТ ТОЧКУ ДИСЛОКАЦИИ

Более 40 тысяч деревьев и 230 тысяч кустарников этой осенью переселятся из питомника в границы Минска. Кроме традиционных видов декоративного сада, актуальны в этом сезоне и нетрадиционные сорта.

Новинкой на городских улицах станут привитые формы – плакучие рябины, вязы и шаровидный клен. Кустарниковые ряды разбавят барбарисы и пестролистная спирея.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

Ровно 52 года сегодня исполнилось бы кинотеатру «Смена». Он располагался на первом этаже жилого дома по улице Долгобродской и был рассчитан на 200 зрительских мест. Позже кинотеатр планировалось перенести в другое здание, однако «Смена» просуществовала на своем месте почти 45 лет и была закрыта лишь в 2002 году.

Это уже история, а чем запомнился минчанам сегодняшний день, смотрите в нашем традиционном опросе.