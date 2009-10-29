Жизнь Минска и минчан 29 октября

В стилизованном автобусе — кондуктор-контролёр со спецбилетами, агитлистовки с лозунгами типа «Партия сказала надо. Комсомол ответил – есть!», и, конечно же, разговоры по душам.

Антиударные столбы

Белорусские изобретатели удивили сообщением о своей новой разработке. Сначала в Минске, а потом и за его пределами, световые мачты будут заменены на более безопасные.

Секрет – в особой жидкости, которой наполняется основание столба. По составу «безопасная начинка» напоминает одновременно и пену, и резину. Правда, польза от изобретения будет иметь силу только при условии соблюдения водителями скоростного режима – не выше 50 км в час! Это в городе. На трассах столбы будут устанавливаться по другому принципу.

Путями комсомольского маршрута отправились ветераны нестареющей организации

91-й день рождения ВЛКСМ поколения комсомольцев отметили в рейсе воспоминаний. Следующая остановка – адрес, в созидании которого участвовала комсомольская юность.

В стилизованном автобусе — кондуктор-контролёр со спецбилетами, агитлистовки с лозунгами типа «Партия сказала надо. Комсомол ответил – есть!», и, конечно же, разговоры по душам.

Турне по следам молодости организовали наследники прав – активисты БРСМ.

В Заводском районе стартует рыболовный сезон

За эстафету благоустройства рабочие в этом дворе принялись с креативом. По улице Уборевича,42 лоск наводят в тенденциях морского урбодизайна.

Новаторские идеи пока не реализованы полностью, но общий пейзаж уже вырисовывается. Причем, больше всего красок добавил новый городок детства. И это не последний штрих на этой картине.

К слову, угодили здесь всем. Обновленные проезды, пешеходные дорожки и самое актуальное — 15 машиномест на дворовой парковке.

За строителями за дело возьмутся дизайнеры, и тогда двор напомнит дно океана. Совсем скоро здесь появятся рыбы, медузы и другие морские семейства из пластика и бетона.

Мыльная дата

Сегодня у минчан появился ещё один повод навести бытовой марафет: 29 октября в столице назвали праздником чистых окон. И хоть погода уже не очень располагает к такой уборке, тем не менее, это последний неморозный день в году.

Чистые окна в чистый четверг обещают стать хорошей семейной приметой. Какие окна мыть лучше и приятнее, за какими профилями можно чувствовать себя комфортно и безопасно, решили выяснить организаторы конкурса «Хрустальное окно – 2009». Производители посоревнуются дизайнерскими находками и новыми технологиями.

Путёвку в сказку подарили самым маленьким жителям Заводского района

Благотворительные гастроли волонтёров открылись театрализованным праздником. На мульти-дискотеке воспитанники социального приюта смогли потанцевать под зажигательные ритмы из любимых анимационных фильмов, показали класс в игровых эстафетах и даже спели хором со своими юными эстрадными кумирами.

Этот день в истории города

74 года назад Минская обувная фабрика порадовала столичных стиляг первой партией модных женских полуботинок из серой парусины и желтой кожи, а также кожаными мужскими ботинками.

В 1960 году в этот день в помещении цирка состоялся матч по классической борьбе между сборными СССР и ФРГ. Победили, конечно же, наши, причём со счётом 8:1.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.