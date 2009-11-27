 Жизнь Минска и минчан 26 ноября

[11 фото]

Новый микрорайон «Брилевичи» меняет дизайн

В МИНСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ ИРАКА

Гости заинтересовались процессом производства грузовых автомобилей и уникальной экспозицией музея Великой Отечественной Войны.

Подробно читайте ЗДЕСЬ

НА ПЛОЩАДИ НЕЗАВИСИМОСТИ ЗВЕЗДЫ СОРЕВНУЮТСЯ С ЗЕЛЕНЫМИ КРАСАВИЦАМИ

К карнавальному платью площади Независимости оформители добавили еще одну деталь. Дизайнерский наряд дебютантки уличного хоровода сегодня украсили малые формы в зимних тонах. Тематические растяжки пестрят рождественскими аксессуарами и в цифрах анонсируют грядущий год. А декоративные куранты на верхушках праздничных звёзд 12 бьют.

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН «БРИЛЕВИЧИ» МЕНЯЕТ ДИЗАЙН

Нынешний дворовый пейзаж панельных новосёлов художники-оформители рисовали с чистого листа. На шедевр в искусстве благоустройства времени было всего ничего. Результат плодотворного труда доказывает, что дело мастера боится. Живописные аллеи пушистых елей, чистота и порядок.

СПЯЩИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА ИГУМЕНСКОМ ТРАКТЕ

Отныне эта дорога для тех, кто не ищет лёгких путей. К барьеру автомобилистов, охраняя безопасность пешеходов, зовут два поста охранников. Правда, о том, что полицейские заступили на службу, сигнализируют только знаки на световых опорах. На дорожном полотне дежурные не обозначены. Да и в решении укладки штабелями спящих полицейских едва прослеживается логика. На одной части автоколонны останавливаются перед зеброй, а движение по встречной притормаживается уже на самой зебре.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА УЛИЦАХ МИНСКА 27 НОЯБРЯ

В связи с визитом в Минск глав стран- участниц ЕврАзЭС, на некоторых улицах столицы будет ограничено движение транспорта.

Подробно читайте ЗДЕСЬ



ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1921 году для работы с широкими народными массами открылся Дом санитарного просвещения.19 лет назад вышел первый номер вечерней городской газеты «Добры вечар». А ровно 6 лет назад Минсктранс взял под свою опеку весь городской пассажирский транспорт.



УЧАСТНИК НАШЕГО ТРАДИЦИОННОГО ОПРОСА