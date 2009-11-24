Жизнь Минска и минчан 24 ноября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным [17 фото]

СРАЗУ ШЕСТЬ ОСКАРОВ ДОСТАЛИСЬ МИНЧАНАМ

Торжественная церемония вручения заветных статуэток состоялась в Академии управления. Правда, награду получали не актёры, а заслуженные преподаватели. Вместо статуэток – мини-кубки из металла. Тем не менее, получить главный приз конкурса для участников – дело чести. Требовательность, взаимоотношения со студентами, отзывчивость и чувство юмора – вот те критерии, по которым были избраны лучшие в своей профессии. Оскароносцев определяли путём закрытого голосования.

ФЕСТИВАЛЬ «ART.BY» ЕЩЁ БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИЛ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Со сцены звучали рассказы о далёких странах, пусть и на ломаном, но русском языке. А танцевальные номера не только поразили оригинальностью, но разожгли соревновательный дух. Заморские гости с одинаковой силой аплодировали как землякам, так и хозяевам вечера. Всего в этом учебном году азы белорусской науки постигает более 280 иностранцев из 21 страны мира.

ВСЕНАРОДНОЕ ЖЮРИ ВЫБРАЛО ЛЮБИМУЮ СКУЛЬПТУРУ

Фото на память? Эту услугу уличный бронзовый фотограф хоть и не может предложить, зато уже давно смог стать фаворитом столичных папарацци. Погода ли навеяла, или же так продиктовал вкус, но выбор минчан всё чаще фокусировался на незнакомке, застигнутой врасплох дождём возле вокзала. Кстати, без внимания не остались и остальные бронзовые обитатели Михайловского сквера. Потому победу в номинации присуждаем всему ансамблю.

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ

Дорожники успокаивают: реанимировать Долгобродскую будут долго, но качественно. От вынужденной трудовой отсрочки эффекта ожидают максимального. Рельс-линию от Ботанической до разворотного кольца «Тракторный завод» проложат без стыков. А бессменный шум рабочей техники вначале декабря компенсирует бесшумный проезд по обновлённому маршруту. Пока погода корректирует графики, мастера-укладчики бессменно тестируют новые технологии.

СОВСЕМ СКОРО СТОЛИЦА ПОКАЖЕТ НАСТОЯЩЕЕ СВЕТОВОЕ ШОУ

Пока же светодиодные праздничные новинки остаются в тени, но в мастерских организаторов рождаются яркие идеи. Новогодний вечерний Минск обещает стать светлее в несколько раз. Фонарные столбы проспектов и витрины магазинов украсят светодиодные гирлянды, настроение создадут прожекторы и световые панно.

В ДОМЕ-МУЗЕЕ 1 СЪЕЗДА РСДРП ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ ЛАРИСЫ СОЛОДКИНОЙ

Журналист по профессии, автор удачно совместила работу и искусство. На многих портретах – герои статей и репортажей. Для корреспондента – это своеобразный творческий дебют. В объективе фотокамеры: ветераны войны, педагоги, врачи и рабочие.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1893 году в Минске установили 27 первых телефонных аппаратов. 93 года назад родился Георгий Бенедиктов, заслуженный архитектор Беларуси. Автор зданий Филармонии, Музея Великой отечественной войны, гостиниц «Юбилейная» и «Планета». А ровно 19 лет назад в Минске прошел Всесоюзный праздник славянской письменности и славянских культур.

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