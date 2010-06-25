Жизнь Минска и минчан 24 июня

600 лет назад белорусские и литовские полки собрались здесь на самую значительную битву Средневековья.
Сегодня в городе заложат капсулу с посланием потомкам. 1036-летие отметят как никогда традиционно. Торжества начнутся на Воскресенской площади, издревле считавшейся центром Витебска.
В нашем традиционном опросе минчане рассказали, чем им запомнилось 23 июня.
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