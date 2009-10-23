Жизнь минска и минчан 23 октября

Никаких граблей, тележек и рабочих бригад. Впервые генеральную уборку пожелтевших скверов на себя взвалил железный стахановец.

Пятничная вылазка за город закончилась на трассе

Оставив своих спутников в автомобиле, водитель скрылся с места происшествия — читать подробнее.

Столичным школьникам предложили детально изучить азбуку безопасности

Вся их жизнь проходит в тишине. И опасным для этих слабослышащих детей может стать любой шаг.

Сегодня в руках каждого из них был шанс спасти кого-то. Правда, время «Ч» на игровой площадке — не реальность, а сценарий дактильного мастер-класса. Пожарные делились формой, пилили металл, и даже якобы тушили пожар.

Листва стала рационом для механических уборщиков

Никаких граблей, тележек и рабочих бригад. Впервые генеральную уборку пожелтевших скверов на себя взвалил железный стахановец. Главное — поставить цель, и пылесос-трудоголик в секунды всё сметёт на своём пути. В дуэте с ветродувом пластиковый хобот способен скушать тонны лиственных осадков.

Автомобилисты вытеснили пешеходов

Идти приходится по бордюрам. Для двух машин разминуться на узкой дорожной ленте — задача повышенной сложности. Вроде бы движение в обе стороны, но на деле — всякий раз по вынужденной встречной. Ведь вдоль целой полосы стоит вереница припарковавшихся иномарок.

А прохожим и вовсе нет места. Правда, границу их дискомфорта очертили не только водители, но и затянувшие с ремонтом дорожники.

Автобус-дебютант курсировал по Минску в 1924 году

Ровно 85 лет назад на улицах нашего города появились небольшие машины, рассчитанные на 20-40 пассажиров. В день каждый такой автобус делал около 10 рейсов и успевал перевезти до 700 человек. Тогда на улицы вышло всего шесть машин. Сегодня от раритетов и след простыл. Именины первенца отмечают красавцы-новички.

Всего с утра до вечера по городских улицам разъезжает 167 автобусных маршрутов и 74 общественных экспресса. Последний новобранец — № 147 — прописался на отрезке «Брилевичи – Малиновка-4». А следующее пополнение — автобус №12 — ожидает район Каменная горка.

Интернациональный сад

На территории школы №23 в Сухарево сегодня появились новые деревья. Причем, в этот раз посадочные работы выполняли не сотрудники Зеленстроя, а представители ООН в Беларуси. Зеленый подарок приурочен к всемирному Дню Организации Объединенных Наций. Его завтра отметят и в Беларуси – стране, которая является одной стран-учредительниц.

- Для снижения влияния глобального изменения климата мы призываем сажать деревья. Поэтому семья ООН в Беларуси решила в канун дня ООН посетить эту красивую новую школу, чтобы не на словах, а на деле внести свой вклад в озеленение Минска, - рассказал Антониус Брук, представитель ООН/ПРООН в Беларуси.

Новости из прошлого Минска

Ровно полвека назад поставлять энергию в столицу начала линия электоропередачи «Василевичская ГРЭС – Минск», самая мощная электростанция в БССР.

А в 2007 году в этот день открылся Третий космический конгресс.

Фото участников нашего традиционного опроса вы можете увидеть здесь.