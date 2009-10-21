Жизнь Минска и минчан 21 октября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ГРИПП НЕ ПРОЙДЕТ

Бесплатная вакцинация против вирусной инфекции началась сегодня в Минске. В этом сезоне прививок закуплено вдвое больше, чем в прошлом. Сегодня в медицинские учреждения поступила вакцина для иммунизации школьников, людей с хроническими заболеваниями и пожилых минчан. Гарантированную защиту от эпидемии также получат горожане, обеспечивающие жизнедеятельность столицы: от водителей троллейбусов и сотрудников ЖЭСов, до врачей и учителей.

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ УЛИЦЫ ПРИТЫЦКОГО ОТ ПРОСПЕКТА ПУШКИНА ДО КОЛЬЦЕВОЙ СТАЛА ВОСЬМИПОЛОСНОЙ

Теперь автомобилисты здесь проезжают с приумноженным комфортом. Добро пожаловать! Сегодня столичные водители смогли совершить свой дебютный заезд по обновлённому участку трассы. Теперь минчане могут не коротать время в километровых пробках. На восьмиполосном полотне от пересечения с Лобанка до Минской кольцевой уже есть, где развернуться.

К 10 ДЕКАБРЯ ДОЛЖНЫ ВОЗРОДИТЬ ОДНУ ИЗ ГЛАВНЫХ ДОРОЖНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ СТОЛИЦЫ

Сроки уменьшились – работы прибавилось. Современный силуэт моста на Кальварийской выстраивают лучшие городские мастера. Смена за сменой, работа без кофе-паузы. Транспортная артерия обещает стать вдвое выносливее и вдвойне гостеприимнее: покрытие из кубовидного щебня и битума выдержит даже самый большой поток большегрузов. Кстати, задача, с которой раньше конструкция едва справлялась. 6 полос, 200 метров в длину, 8 пролётов. Снизу габариты позволят пропустить участок первого кольца. Он и соединит улицы Харьковскую и Тимирязева.

МИНСК В БАСКЕТБОЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ

Кубок вызова «Еврочелиндж-2010» разыграют в столице. Это третий по значимости европейский турнир и первый в нашей стране по масштабности. Бороться за пьедестал победы будут команды из Италии, Нидерландов, Франции и других стран. Беларусь в баталиях представит клуб «Минск-2006». Игры пройдут во дворце спорта.

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Отечественные производители могут похвастаться современным оборудованием от интерактивных досок до роботов для изучения программного обеспечения. А 19 гимназия дала старт экологической акции «350», по проблеме допустимой нормы углекислого газа в атмосфере.

ИЗОБИЛИЕ ЖАНРОВ И СТИЛЕЙ — ОДНА ТЕМА

В Минске открылась коллективная выставка фоторабот молодых мастеров кадра - читать подробнее.

ИСТОРИЯ МИНСКА

В 1942 в этот день по всему городу расклеили призывы к беспощадной борьбе с фашистскими оккупантами. Ровно 12 лет назад в Минске состоялась торжественная церемония новоосвящения минского архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии.

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