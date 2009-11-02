Жизнь Минска и минчан 2 ноября

Музей Великой Отчественной войны начал сбор игрушечных медведей для новогодней благотворительной выставки.

Подъем, но не кульминация

Несмотря на увеличение числа заболевших ОРВИ, вирус носит характер сезонного. Из 27 тысяч человек, обратившихся к врачам за последнюю неделю, диагноз грипп поставили всего 6% из них. А чтобы грипп не прилип, люди в белых халатах рекомендуют соблюдать элементарные меры профилактики.

Елена Фисенко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Те средства профилактики, которые доступны населению, все работают и работают эффективно. Если появились первые симптомы заболевания, нужно остаться дома и вылечиться. Если грипп вовремя вылечить, то опасности не представляет.

Людмила Гнедько, главный врач 1-ой городской детской поликлиники:

Если сравнивать с предыдущими годами, то сейчас сезонный подъем заболеваемости несколько выше, чем в предыдущие годы. Но по сравнению с предыдущим понедельником сегодня вызовов на дом было несколько меньше. Бывали периоды, когда у нас была большая заболеваемость.

Каждый день в аптеки поступают медпрепараты против простуды и вируса гриппа. Между тем, в школах продлены каникулы и, кроме лекарств, медики советуют родителям следить за тем, чтобы дети побольше находились дома и использовали дополнительную неделю для профилактики и укрепления иммунитета.

Плюшевый зоопарк

Музей Великой Отчественной войны начал сбор игрушечных медведей для новогодней благотворительной выставки. Не косолапыми походками, а в руках минчан Потапычи и Тедди постепенно заполняют музейные полки.

Свою лепту в общее медвежье дело может внести каждый минчанин. Кастинг у мишек, как у моделей – рост, объём талии (или классического животика) и даже фотосессия. Здесь рады всем — независимо от возраста, породы, цвета, материала и страны происхождения. Это не медвежий приют, а скорее ломбард.

«Столичные подробности» одними из первых поделились с музеем своей коллекцией. Каждому мишке присваивается личный номер. Все экспонаты после выставки будут возвращены владельцам – в ценности и сохранности.

Курс на улицу Плеханова. Корабль пришвартовался прямо во дворе

Парк развлечений манит качелями-каруселями детей с соседних домов. Двор буквально пестрит горками и песочницами.

Для маленьких жильцов и дорожные знаки детские. Дизайн в современном стиле радует глаз не только детей, но и взрослых. Даже во время школьных каникул чудо-площадка не пустует.

Свежие краски в архитектуре. Улица Радиальная изменилась кардинально

Колорит в каждом архитектурном ансамбле, все дома как на подбор. Цветовая гамма — пастельная. Даже самому принципиальному урбодизайнеру здесь придраться было бы не к чему. Столичные власти уже назвали улицу одной из самых привлекательных в районе.

В столичном кинотеатре «Киев» начался монтаж нового оборудования

В данный момент завершается капитальный ремонт фасадов и ступеней. Установлены новые окна, закончены внутренние отделочные работы. В ближайших планах установка комфортных кресел и цифрового кинопроектора.

Пятый десяток «Киев» разменяет в обновленном виде. А новогодним подарком для столичных киноманов станет долгожданный фильм «Аватар».

Поезда на второй ветке метро станут ходить чаще

Подвижной состав Автозаводской линии увеличится на 30 вагонов. Первую партию поставят на рельсы уже к концу декабря – это будут три полноценных состава, курсирование которых сократит интервал в часы-пик на 15 секунд. Еще три поезда в парке метро-техники появится к середине следующего года. Интервал между рейсами — в пределах двух минут.

Этот день в истории города

В 1967 году первых посетителей принял Государственный музей БССР (ныне Национальный музей истории и культуры Беларуси).

Ровно 28 лет сегодня исполнилось бы кинотеатру «Электрон».

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе. Фото всех участников можно увидеть здесь.