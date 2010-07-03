Жизнь Минска и минчан 2 июля

Чем этот день запомнился минчанам – в традиционном опросе программы «Столичные подробности».
Строительство начнут в 2011 году на средства оманского инвестора. Стороны во время встречи в Мингорисполкоме обменялись копиями инвестиционного договора, по которому на берегу Свислочи возведут 5-звездочный отель, элитные жилые дома и торговые комплексы с магазинами.
В связи с празднованием Дня Независимости в столице в первой половине дня будет ограничено движение на проспекте Независимости от улицы Комсомольской до проспекта Машерова.
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