Жизнь Минска и минчан 2 июля

Торгово-развлекательный центр появится в районе улиц Купалы и Богдановича

Строительство начнут в 2011 году на средства оманского инвестора. Стороны во время встречи в Мингорисполкоме обменялись копиями инвестиционного договора, по которому на берегу Свислочи возведут 5-звездочный отель, элитные жилые дома и торговые комплексы с магазинами.