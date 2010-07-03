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Жизнь Минска и минчан 2 июля

03 июля 2010 09:51
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Чем этот день запомнился минчанам – в традиционном опросе программы «Столичные подробности».На ВИДЕО.
# общество

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