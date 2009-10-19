Жизнь Минска и минчан 19 октября

До Нового Года ещё два с половиной месяца, но на Октябрьской площади праздник уже чувствуется.

Под колесами электропоезда погиб 38-летний пассажир

Инцидент произошёл на станции метро «Площадь Победы» — читать подробнее.

В Минске построят первый в Беларуси жилой небоскреб

32-этажная новостройка пропишется на пересечении улиц Тимирязева, Танка и Кальварийской — читать подробнее.

Праздник в Каменной горке

Под крышей дома своего отпразднуют новоселье более 400 жителей столицы. Всего же в микрорайоне будет жить не менее 70 тысяч.

Сегодня новосёлы не скрывали слёз радости. Счастливчики в одночасье стали соседями по квартирам и подъездам. На окнах пока нет штор, но уже кто-то принёс первую мебель.

Сегодняшние виновники торжества новосёлы вдвойне — ведь они первые жильцы не только этого дома, но и микрорайона. Скоро здесь появятся детский сад, школа и даже профтехучилище. Этот дом — лишь одна из первых ласточек.

Безопаснее пешеходного перехода может быть только островок безопасности

Всего их 6, «острова» разбросаны по самым горячим автоточкам столицы.

Безопасная зона стала необходимостью. Далеко не все автолюбители пропускают пешеходов. Островки стали реальной защитой от нападения и слева и справа.

До конца ноября зоны безопасности и появятся ещё в пяти точках города: два на Игуменском тракте, по одному на Партизанском проспекте на улицах Денисовской и Казинца.

В городе запахло хвоей

До Нового Года ещё два с половиной месяца, но на Октябрьской площади праздник уже чувствуется. Вместо анютиных глазок и петуний — еловые ветки. Символы новогодних праздников навевают мысли о приближающейся зиме.

Пока еловые декорации приживаются только там, где в скором времени засверкает огнями главная ёлка страны. Но уже завтра ветки высадят на площади Победы и возле художественного музея. Создавать предпраздничное настроение еловые гирлянды будут также на проспектах Победителей и Независимости.

Трудотерапия выходного дня

В столице продолжается октябрьский марафет-марафон. Между тем, градоозеленители уже подсчитывают плюсы от добровольных чистых суббот. За три уик-энда с лопатами и граблями сражались за порядок на улицах столицы почти 50 тысяч минчан. Впереди еще 2 трудовые вылазки, и городские власти призывают всех жителей пополнит резерв «зеленых» и приумножить результат.

Возможности комфортного передвижения расширят для людей с ограниченными возможностями

Сегодня они имеют беспрепятственный доступ в почти тысячу столичных зданий, а это чуть больше половины от всех объектов социальной инфраструктуры города. А вот метро остается пока проблемой до конца нерешенной, особенно для слабовидящих. Отсутствие контрастного сочетания цвета, а также специальных звуковых сигналов ставит барьер у входа в столичную подземку. Ограничивают географию передвижения и лифты-подъемники, которые работают лишь до 16.30.

Перемены для пассажиров

Троллейбус №54 со стороны ДС «Масюковщина» будет ходить до разворотного кольца по улице Академической.

Троллейбус №16 ДС «Чижовка» – Аранская теперь будет ходить только в выходные дни.

Зато больше станет машин на маршруте №16 Чижовка – Вокзал.

Новости из прошлого Минска.

Полвека назад в городе начался серийный выпуск железобетонных объемных кабин-комнат для многоэтажных жилых домов.

Четыре года назад из микрорайона «Лошица» начал курсировать автобус №123.

Чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе. Фото всех участников можно найти здесь.