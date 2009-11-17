Жизнь Минска и минчан 17 ноября

В столице зажёгся 25-метровый олимпийский огонь.

С появлением вечерней подсветки стела «Триумф» напоминает горящий факел. Сегодня огни скульптуры зажглись впервые под чётким руководством скульптров и архитекторов.

По задумке авторов, на фоне вечернего Минска скульптурная композиция заиграет по-новому. Бронзовые атлеты – новосёлы площади перед зданием «Минск-арены».

Проезд от улицы Интернациональной до Немиги закроют

Старая улица перейдёт в полноправное владение пешеходов. Исторический центр Минска заиграет тише но старыми нотами. Дорогу вымостят плиткой а по обочине установят фонари в стиле ретро.

Вторая аллея у «Минск-Арены

50 деревьев выросли здесь за считанные часы. Теперь любители пеших прогулок могут выбирать между аллеями Олимпийской славы и кленовой.

Главную спортивную площадку страны саженцы окружили почти со всех сторон. Планируется, что вскоре здесь появятся городские скульптуры, которые также удачно дополнят городской пейзаж.

Главный алмаз меняет декор

В этом году ёлки спешат украсить столицу раньше обычного. 18-метровая лесная красавица у Национальной библиотеки продолжила праздничную эстафету. Железный каркас украсили полторы тысячи пушистых лапок. Даже без украшений ёлка привлекает внимание туристов. А маленькие минчане торопятся внести свою лепту в украшение ёлки-передовицы.

Водить хороводы в столице можно будет вокруг девяти ёлок. Самая высокая и красивая на днях пропишется в центре Октябрьской площади.

Из касс столичного метрополитена исчезли магнитные проездные

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Сезон трамвайных работ продлен

Пути на Долгобродской будут ремонтировать до 7 декабря. Еще три недели добраться от Ботанической до путепровода можно на автобусе №150 «Улица Бядули – Ванеева». Пока же трамваи № 3 и 6 идут до Ботанической. Маршрут №8 закрыт, зато есть временный — №9 «Серебрянка – ст. м. Тракторный завод».

Сотрудник МЧС на пороге – не жди беды!

Минские спасатели пошли в народ, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации. Первыми в списке посещений оказались минчане из группы риска. Противопожарные лекции, не выходя из дома, прослушали пенсионеры и многодетные семьи. Жильцам напомнили правила обращения с огнём, проверили исправность электропроводки, а также провели курс «Умелые ручки» по установке пожарного извещателя. За отличное знание правил пожарной безопасности минчане получили бонусы, а самым маленьким слушателям достались мягкие игрушки.

Этот день в истории столицы

В 1812 году после изгнания из Минска армии Наполеона, в город вернулся губернатор столицы Добринский. Ему было приказано заняться восстановлением в столице прежнего положения, а затем позаботиться о продовольствии для русской армии.

В 1871 году в Минске открылось училище органистов.

Юбилей улиц — Толбухина, Инструментальной, Калининградской, а также Калининградского переулка Сегодня им исполняется 60 лет, с чем мы и поздравляем местное населеление.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.