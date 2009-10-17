Жизнь Минска и минчан 16 октября

«Столичные подробности» рассказывают о самом главном из жизни города.

СРАЗУ ТРИ АВАРИИ НА ПРОСПЕКТЕ МАШЕРОВА

Низкая температура воздуха ночью превратила Минск в сплошной каток.

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МАРШРУТНОЕ ТАКСИ И ЛЕГКОВУШКА СТОЛКНУЛИСЬ НА КОЛЬЦЕВОЙ

ДТП произошло около семи утра. Из-за погоды минская кольцевая автодорога превратилась в каток.

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ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ МКАД, УЛИЦЫ БРИЛЕВСКОГО, АЭРОДРОМНАЯ, НЕМИГА, КАЗИНЦА?

Сегодня утром скорость движения здесь не превышала 13 километров в час. Такой же, кстати, была и скорость первого в мире автомобиля, построенного в 1885 году. И хоть автомобилестроение за эти 120 лет шагнуло далеко вперед, но скорость движения в городе иногда, как в прошлом веке.

АВТОМОБИЛЬ СБИЛ ДВУХ ЖЕНЩИН

ДТП произошло на перекрёстке Рокоссовского-Плеханова. Водитель при повороте направо, сбил двух пешеходов переходивших дорогу на зелёный свет.

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ОПАСНАЯ ЗОНА НА РОКОССОВСКОГО

Участок теплотрассы скорее напоминает пустой окоп. К 1 ноября от траншеи не должно остаться и следа. Закапывать яму рабочие не очень-то и торопятся. Трубы лежат в ожидании чуда. Рваные ограждения не вызывают чувства восторга. А для мам это место уже стало головной болью. Лаз к обрыву и искать не нужно. А упавший в яму ребёнок, выкарабкаться самостоятельно будет просто не в состоянии. Глубина траншеи 3 метра. Отогнать любопытных детей тоже некому. Опасную зону обещали превратить в пешеходную к началу следующего месяца. Остаётся гадать, траншею засыплют скорее рабочие или снег?

АВТОМАГИСТРАЛЬ ПАРТИЗАНСКОГО ПРОСПЕКТА ОПУСКАЮТ ВНИЗ ПОЧТИ НА МЕТР

Временно движение машин сместилось на середину. Теперь у автомагистрали два уровня – нижний и верхний. Совершать манёвры во время ремонта придётся по трём полосам. Спецтехника снимает асфальт по слоям словно пирог. Неравное положение уровняют через два месяца. Спуск на глубину – необходимая мера. После реконструкции большегрузы смогут проехать под мостом.

СПИЛ СТАРЫХ ТОПОЛЕЙ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ

Пользы от них уже никакой. Скорее наоборот. Дело в том, что со временем тополя больше выделяют углекислого газа, нежели поглощают. – Старые деревья – это хорошо. Но только в парке, где редко бывают люди. А на транзитных трассах, в местах массового скопления людей, рост деревьев необходимо ограничивать, – пояснил Александр Токарев, директор УП «Зеленстрой» Октябрьского района Минска. Аллергики могут спать спокойно. Тополей в Минске станет меньше. Старым деревьям есть альтернатива – китайский тополь. Он не пушит. Столица так же обрастёт ясенями.

СТОЛИЧНЫЕ ЧИНОВНИКИ ПОСЕТИЛИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ МИНСКА

6-я клиническая больница, больница скорой помощи, минский городской диагностический центр и 2-я детская больница нареканий не вызвали. Свое первое обследование прошла также открывшаяся поликлиника в Сухарево. Отметим, что за последних 6 лет на реконструкцию и переоснащение медучреждений потрачен триллион рублей.

«МЁРТВЫЕ ДУШИ» В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ

На суд минчан выставили уникальное издание репродукции офортов Марка Шагала к бессмертной поэме Гоголя. Коллекция представляет собой сувенирный набор из 96 открыток, на обороте которых размещены соответствующие цитаты к произведению. Полный цикл офортов Шагала к «Мёртвым душам» – большая редкость для музейных и частных собраний. Ими гордятся только Третьяковка в Москве, Эрмитаж в Санкт-Петербурге и музей Марка Шагала в Витебске. Кстати, чтобы оценить работу художника из прошлого телепортировался сам Николай Васильевич Гоголь.

ПОЧЕМУ НОЯБРЬ НАСТУПИЛ В ОКТЯБРЕ?

Сбитых с толку вариациями термометра горожан, информирует наш главный телесиноптик Дмитрий Рябов.

ИСТОРИЯ МИНСКА

8 лет назад Лошицкий дворцово-парковый ансамбль взят под охрану государства. В 2003 году в Национальном аэропорту «Минск» приземлился первый авиалайнер «Боинг 737-500», приобретенный белорусской авиакомпанией. В этот же день 16 октября 6 лет назад Минский городской совет депутатов утвердил Инструкцию о присвоении звания «Почетный гражданин города Минска».

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