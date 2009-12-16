Жизнь Минска и минчан 15 декабря

Синоптики зафиксировали самое холодное 15 декабря за всю историю метеонаблюдений.

Морозный рекорд побит в Минске

Синоптики сегодня зафиксировали самое холодное 15 декабря за всю историю метеонаблюдений. На термометрах в столице -18.

К слову, предыдущий рекорд был установлен в 1955 году – температурный минимум тогда составил -14 градусов по Цельсию.

Мороз не отступит и завтра, а к выходным потеплеет, но всего на несколько градусов.

Авто уходят в зимнюю спячку

В такой мороз двигателя с трудом добудишься. Вот и мы завелись не с первой попытки. Рекордный минус декабря усыпил не одну сотню железных пони. И если у кого-то ещё оставалась надежда «авось прогреется?», то большинство так и оставили нетронутыми своих снежных королев дорог. Так что даже на улице широкой потесниться толком было некому. Простывшие иномарки чихали прямо на морозе, летние шины не выдерживали зимних температур, аварийки едва справлялись с заказами.

Роль дорожных спасателей досталась и нашей съёмочной группе. Подбодрить устройство ленивого авто нам удалось с помощью троса и скорости. Волей-неволей, а таки завелась.

Не успели зачерстветь водоёмы столицы, а желающих рискнуть во имя зимнего удовольствия не пруд пруди, но есть

Здесь сегодня всё впервые: первый лёд, первый рыбак и первый ледяной улов. Пока мы, скрепя сердце, осторожно пробирались по пятисантиметровой кромке льда Цнянского водохранилища, на наживу смельчака уже клюнул не один десяток рыбной мелюзги. С так называемой удочкой-мормышкой ставка на богатый рыбный урожай. А пока на том берегу шаг за шагом всё тоньше и тоньше, советуем насиженным местам не изменять.

Дворовые тропы превращаются в снежный ринг

Гололёд открывает счёт. Если утром ранним пройтись здесь на каблучках — себе дороже, то часом позже скользких троп как не бывало. Под ломами столичных дворников лед моментально превращается в осколки, и с тротуаров снимают статус травмоопасных зон. Курировать своё свято место в заморозки гуру уличной чистоты будут в режиме «Чем гуще осадки, тем плотнее рабочий график». Минчане могут быть спокойны: скользить не придётся.

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Участие в коллегии приняли директора столичных ресторанов и магазинов. Декабрь для предприятий общественного питания и торговли – самое урожайное время. Привлекать покупателей посоветовали ярким оформлением и праздничными скидками.

С 15 декабря магазины и объекты общественного питания Минска перешли на новогодний режим работы.

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Одна из обсуждаемых тем — повышение квалификации преподавателей иностранных языков. Лингвистический университет готов предложить на выбор 19 вариантов модульных программ.

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Таким увидели этот день наши корреспонденты, а чем он запомнился минчанам — в традиционном опросе.