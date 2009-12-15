Жизнь Минска и минчан 14 декабря

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным [18 фото]

МИНСКУЮ ЛЫЖЕРОЛЛЕРНУЮ ТРАССУ ЗАВАЛИЛО СНЕГОМ

Природе активно помогала техника. Искусственная метель – последний этап приготовлений к началу сезона. Горячую пору для зимних видов спорта открыло похолодание. Катки и лыжные трассы покрывают искусственным снегом при температуре минус 5. Современные технологии обеспечивают идеальное скольжение и по характеристикам побеждают натуральный снег.

СТОЛИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ И РЕСТОРАНЫ ПЕРЕХОДЯТ НА ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Для столичных магазинов новогодний период – время открытых дверей. Так что вывески типа «Закрыто на ремонт» или «Санитарный день» – не актуальны. В режиме нон-стоп торговые ряды будут работать до 11 января. В особо торжественные дни – Рождество и Новый год – сокращенный день для них тоже не писаный закон. Двери гипермаркетов, супермаркетов и крупнейших универсамов – открыты и вовсе до 23.00. Рождественские вечера на «хуторах» общепита до 1 января будут плавно переходить в утро. Обслуживание в «гостинных дворах» гарантировано до 6 утра.

ТРОПИЧЕСКАЯ ФЛОРА В МОРОЗНУЮ ПОРУ ГОДА

В то время как столичные высотки и малоэтажки соревнуются в новогоднем корпоративном оформлении, декорирование этого балкона демонстрирует природный нонсенс. Яркие экзотические растения на фоне приглушенных зимних тонов – явный контраст с маскарадным костюмом города. Впрочем, неординарный подход к оформлению и дизайнерская изюминка претендуют на звание самого оригинального проекта.

КАЛИТКА, РАБОТАЮЩАЯ ПО ГРАФИКУ

Эти врата словно на административной должности. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Ровно в 7.00 дверь открывается и ровно в 19.00 калитка вновь под замком. В трудовом расписании даже выходные и сокращенные дни указаны. Так что если вовремя не успеть или успеть не вовремя, то легко опоздать. Одним словом, настоящий каламбур. Табличка наверняка приходится по вкусу коллекционерам юморесок. Для тех же, кому тропа – путь напрямую – такой режим КПП – еще один пункт в расписании дня.

ПАМЯТЬ О НАРОДНОМ АРТИСТЕ БЕЛАРУСИ МИХАИЛЕ ПЕТРОВЕ УВЕКОВЕЧИЛИ В БРОНЗЕ

Мемориальную доску открыли на улице Руссиянова – в доме, где жил актер. До конца своих дней Михаил Петров оставался верен Театру юного зрителя и был занят в ведущих спектаклях труппы. Всего же артист сыграл около 200 ролей в театре и кино, работал на радио и телевидении. Сегодня отдать дань уважения его таланту пришли коллеги, родные и близкие Михаила Владимировича.

МЧС НЕ ВЫЯВИЛО ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСТОРАНАХ И КАФЕ МИНСКА

Спасатели проверили 256 объектов общественного питания. Самые крупные и популярные заведения – попали в первую часть списка, остальные проверят до конца недели.

У НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЕДОВ МОРОЗОВ – СКОРО ВЫПУСКНОЙ

Студентам столичных ВУЗов, желающих стать главными героями новогодних утренников, придется сдать еще один экзамен – на профпригодность. Для этого необходимо посещать не только уроки театрального мастерства, но и мастер-классы от опытных режиссеров. Практику выпускники будут проходить уже на праздничных елках.

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