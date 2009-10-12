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Жизнь Минска и минчан 12 октября

12 октября 2009 19:18
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Блеснуть талантом дворового дизайнера абсолютно не затратно.

Километровый затор на проспекте Независимости спровоцировала авария

Две иномарки с дамами за рулем в час пик не поделили общую полосу.

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авария на проспекте Независимости

Российские фуры догнали друг друга на светофоре

Две автомобиля из России, преодолев сотни километров, столкнулись вблизи конечного пункта – одного из минских предприятий.

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Российские фуры столкнулись в Минске

Холода диктуют моде ежовый стиль

Готовь сани с лета, а авто с осени - самые информированные автомобилисты уже переходят на зимнюю резину.

Большого ажиотажа на шиномонтажах пока нет, но дело близится к аншлагу. И тогда в очереди уже придется изрядно постоять. Словом, зима на пороге и придет она как всегда неожиданно, поэтому тянуть резину не стоит.

Время менять шины

Рука об руку, нога в ногу: сябр и подруга застыли в бронзе

Дружба не только на словах, но и на деле - минско-московское братство запечатлели в скульптурной композиции.

Символ дружбы двух столиц украшает площадку возле Дворца детей и молодежи. Творение искусства - дело рук и подарок известного мастера златоглавой Вадима Кириллова.

Символ минско-московской дружбы

Малоэтажки сдают высоткам жилую вахту

Спальный район в границах улиц Жуковского, Быховской, Пензенской и Сенницкой преобразится. Кирпичные и панельные старожилы уйдут под снос, а на смену придут многоквартирные новоселы.

На пенсию отправится дом №41 по Пензенской, на его месте вырастет десятиэтажка. На Жуковского освободить территорию попросят дома №№20, 22 и 24, а Быховская попрощается со зданием № 52. Площадь займет многоподъездная высотка и детский сад.

Минские малоэтажки

Городские власти призывают минчан помочь коммунальным службам в благоустройстве города

Блеснуть талантом дворового дизайнера абсолютно не затратно. Для того, чтобы посадить дерево, кустарник и соорудить клумбу, нужны только золотые руки.

Посадочные материалы выдают бесплатно во всех городских ЖЭСах. Многие минчане уже создали места общего досуга по индивидуальным проектам.

Благоустройство дворов

Заблудились в Соснах

Четверо минчан в 9 утра ушли за грибами, в 2 часа дня поняли, что заблудились, и лишь дождавшись темноты, решили прибегнуть к помощи спасателей.

Заядлых грибников искали 40 человек и три собаки. Примечательно, что блудная семья умудрилась потеряться, практически не выходя из города – в посёлке Сосны, который находится в черте Минска. Поиски любителей тихой охоты длились 3 часа. Их нашли живыми-здоровыми и даже с солидным урожаем.

Заблудились в Соснах

Опрос

Фото всех участников нашего традиционного опроса можно найти здесь.

# общество # Фотофакт

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