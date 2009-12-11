Жизнь Минска и минчан 11 декабря

В одном из универсамов Заводского района рано утром обнаружено тело девушки-кассира.

Убийство в центре Минска

В одном из универсамов Заводского района рано утром обнаружено тело девушки-кассира. Убитой был 21 год. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

ГУВД Мингорисполкома просит всех, кто обладает какой-либо информацией о совершённом преступлении, позвонить по телефонам, которые вы видите на экране либо по номеру 102. Анонимность гарантируется.

Сергей Балашев старший помощник прокурора г. Минска по правовому обеспечению информации и общественным связям:

Был обнаружен труп кассира 1988 года рождения. Смерть потерпевшей наступила от множества колюще-режущих ран на различных частях тела. В ходе расследования установлено, что в пункте пропала выручка в размере 35 миллионов рублей.

Делегация Минска примет участие в праздновании тысячелетия Ярославля

Приглашение посетить старинный российский город мэр Ярославля Виктор Волончунас передал лично исполняющему обязанности председателя Мингорисполкома Николаю Ладутько.

Юбилейную дату Ярославль будет отмечать в сентябре 2010 года. Уже создана комиссия по подготовке к торжествам, которые, по словам российского гостя, обещают быть масштабными.

Принять участие в праздновании в Ярославль также приглашены известные белорусские коллективы — Национальный академический народный хор имени Титовича и духовой оркестр «Немига».

На Партизанском проспекте на ходу загорелся автомобиль

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На улице Филимонова автомобилистам предложат влиться в «зелёную волну»

Уже в следующем году здесь не придётся тормозить на перекрёстках. Подружиться со светофорами поможет хитрый дорожный проект. Если схема сработает, магистраль забудет о пробках, а водители и пешеходы перестанут конфликтовать.

Механизм прост: строгий интервал между автопотоками установят за счёт новых адресов старых остановок. Двигаться непрерывно поможет и система управления трёхглазыми постовыми.

Пришло время укрощать погоду со скользким характером

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Этот день в истории столицы

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А в 1923 году в столице открылся Центральный Дом крестьянина.

68 лет назад подпольщики вывели из строя водонапорную сеть на Минском железнодорожном узле.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам — в традиционном опросе.