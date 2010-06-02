Жизнь Минска и минчан 1 июня

Израиль депортировал более 120 пропалестинских активистов «Флотилии свободы»

Среди них – граждане 12 государств. Ранее израильские власти сообщили, что освободят всех задержанных иностранцев, которые на судах «Флотилии свободы» пытались прорвать блокаду сектора Газа – это около 700 активистов из 35 стран.