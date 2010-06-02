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Жизнь Минска и минчан 1 июня

02 июня 2010 15:31
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Чем запомнился этот день минчанам – в традиционном опросе программы «Столичные подробности».На ВИДЕО.
# общество

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