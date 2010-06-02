Жизнь Минска и минчан 1 июня

С 1 июня на месяц закрывается движение всех видов транспорта по улице Семенова.
Любой желающий может обратиться в специальную комиссию со своей проблемой. В республике работают девять таких групп.
Среди них – граждане 12 государств. Ранее израильские власти сообщили, что освободят всех задержанных иностранцев, которые на судах «Флотилии свободы» пытались прорвать блокаду сектора Газа – это около 700 активистов из 35 стран.
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