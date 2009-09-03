Жизнь Минска 3 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

МИНЧАНИН ГОДА

В программе «Столичные подробности» стартует новая рубрика, в которой будет рассказываться об обладателях почетного звания «Минчанин года». Обладателями этого титула в текущем году стали 13 жителей столицы. Наша съемочная группа побывала в Национальной библиотеке, у ее директора - Романа Мотульского.

ТЕАТР ОПЕРЫ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГОРОДА

Основу для декораций бережно поднимает кран - около оперы возвысится корона с двумя флагами. Две башни из флагов будут видны издалека. Их высота -14 метров. Венчать же вышки будет символика праздника города.

СНОС ДОМОВ В ЛОШИЦЕ

В микрорайоне Лошица опустело сразу три дома. Строения 1955 года пойдут под снос. После реконструкции улица Маяковского станет шире на 4 полосы. Одна проблема - в некоторых домах ещё живут люди.

МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС

Самых талантливых, креативных и инициативных соберет конкурс видеороликов «Глазами молодежи». 13 номинаций, 13 победителей и, соответственно, 13 тем, которые выбирала сама молодежь – от здорового образа жизни до семейных ценностей. Самые лучшие ролики покажут по телевидению, разместят на рекламных щитах и в интернете. Пока на суд жюри представлено только три ролика, остальные претенденты подтянутся в течение полугода.

СЛОНЫ НА УЛИЦАХ МИНСКА

Горячая линия СТВ буквально разрывалась от звонков минчан, которые собственными глазами видели огромных животных на проспекте Победителей. Прохожие снимали небывалое зрелище на мобильные телефоны, самые находчивые даже не побоялись сфотографироваться с гигантами, а проезжающие автомобилисты едва не создали пробку. Оказалось, слонов привезли из цирка для участия в рекламной акции. Издержки популярности артисты переносили со стойкостью профессионалов.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Почти четыре тысячи бродячих животных в этом году нашли своих хозяев. Большую часть четвероногих питомцев приютили новые хозяева. Назад домой из питомника «Фауны города» вернулись почти полторы сотни потерявшихся животных. Сейчас в приюте 55 собак и почти 90 бездомных кошек. Они тоже ищут хозяев.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1927-м минский фармацевтический завод выпустил первые партии нафталина, глауберовой соли и зеленого мыла. В том же году состоялся первый международный телефонный разговор между Минском и Варшавой. 30 лет спустя, в 1957-м с помощью передвижной станции состоялась первая телетрансляция со стадиона «Динамо». А ровно 37 лет назад в городе зарегистрировали самый ранний осенний заморозок на почве за годы наблюдения в ХХ веке.

Это уже история, а чем запомнился второй день осени сегодняшним минчанам, в нашем традиционном опросе.