Жизнь Минска 18 ноября

Уборочная кампания опавшей листвы собирает остатки роскоши - спецмашины с урожаем отправились в последний рейс.

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Интернет-маркетингу сегодня учили представителей столичных предприятий.

Как создать корпоративный сайт, использовать рекламу в сети и зачем директору вести блог? Специалисты в области информационных технологий дали краткий курс по созданию лица фирмы в виртуальном пространстве и объяснили, как выйти на мировую арену посредством всемирной паутины.

Громкая работа для тихих трамваев

В путь-дорогу вагончик тронется не по шелковому пути, но по бархатным рельсам. Так ремонтники на своем профессиональном сленге называют бесшумные дороги. Новый маршрут прокладывают по европейским стандартам.

Пока по усовершенствованному пути рекордными темпами идут строительные работы. А уже к середине декабря навёрстывать упущенные километры будут дебютанты по городским пассажироперевозкам.

Уборочная кампания опавшей листвы собирает остатки роскоши

Спецмашины с урожаем отправились в последний рейс. Весь сезон дворники гребли стахановскими темпами. Чистую вахту несли в парках, придорожных зонах, во дворах.

По плану сегодня эстафета финиширует. Однако последние штрихи на городском пейзаже запоздавшие деревья все равно подкорректируют, хотя уборщики уже готовят зимний инвентарь.

К духовным истокам

Диалог между городскими властями и представителями конфессий прошёл сегодня в Минске.

Каждый год в городе регистрируется до 10 религиозных организаций, строятся новые храмы, всё больше воспитанников становится в воскресных школах. Лидером по количеству религиозных общин остаётся Центральный район, меньше всего — в Октябрьском.

Новый год ударит по цене, но не ударит по кошельку

Декабрь обещает стать месяцем «гуманной торговли». Витрины столичных магазинов будут пестреть сувенирами на любой вкус, а цифры на ценниках станут на порядок ниже. Предпраздничный шоппинг пройдёт по принципу «покупок больше – расходов меньше». Тридцатипроцентные скидки порадуют посетителей всех торговых точек. Так что на сюрпризах экономить не придётся.

Новая елка каждый день

Ещё одна лесная красавица получила сегодня столичную прописку. Символ Нового года поселился у Дома правительства.

Праздничное оформление площади Независимости по традиции началось с установки неоновых пилонов на придорожных опорах, сейчас главный рождественский атрибут обрастает пушистой хвоей, а финальным аккордом декораций станет иллюминация.

Этот день в истории столицы

100 лет назад в Минске было не просто дождливо — лило как из ведра. За сутки выпало более 85% месячной нормы.

В 1936 году 18 октября завершилось строительство первой очереди Дома Красной Армии (ныне Центрального Дома офицеров).